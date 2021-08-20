42 километра алтайских дорог обновили с помощью защитных покрытий

На сегодняшний день в Алтайском крае дорожники завершили работу на пяти участках федеральных трасс — три на Чуйском тракте, по одному на А-322 и А-321.

Фото: altairegion22.ru

По данным официального сайта региона, всего алтайские дорожники с помощью защитных покрытий обновили 42 километра дорог.

В Первомайском районе специалисты провели работы на Чуйском тракте: возле Новоалтайска (километры 201–207) и на подъезде к Барнаулу (километры 0–11). Тонкослойное защитное покрытие выполнили из горячей битумоминеральной смеси с одновременным нанесением мембраны из битумно-полимерной эмульсии. Теперь проезд стал более комфортным для автомобилистов за счёт повышения ровности и коэффициента сцепления колес с покрытием.

Аналогичным способом отремонтировали участок Чуйского тракта в Красногорском районе (километры 415–422) и отрезок федеральной трассы А-322, Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан в Алейском районе (километры 111–116).

На трассе А-321, Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан, работы прошли в Кулундинском районе (километры 363–376). На участке применили шероховатую поверхностную обработку. Предварительно дорожники уложили выравнивающий слой, а также восстановили обочины с добавлением новых материалов. На всех пяти участках нанесли разметку из долговечного термопластика.