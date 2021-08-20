Алтайским ветеранам боевых действий и инвалидам улучшили жилищные условия за 14 млн рублей

Эти деньги были направлены из федерального бюджета.

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На официальном сайте Алтайского края сообщается, что за 7,3 млн рублей жильём обеспечили 10 ветеранов боевых действий, за 6,6 млн рублей — девять инвалидов.

Сейчас в регионе на учёте по улучшению жилищных условий состоят 37 ветеранов и инвалидов боевых действий и 126 человек из числа инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов. Все они встали на учёт до 1 января 2005 года.

Отметим, что размер субсидии в третьем квартале 2021 года составляет 767,99 тысячи рублей. Стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по Алтайскому краю — 42,666 рубля.