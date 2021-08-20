Барнаульцев приглашают на сбор облепихи

В институте садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко поспела сибирская ягода, яркая, насыщенная, со сложным вкусом. С 20 августа ягоду начали собирать с кустов.

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Сбор ягоды будет открыт на двух участках: в поселке Школа Садоводов и в селе Шадрино, сообщает сайт института. Приехать на сбор ягоды можно с 7:30 до 11:00. Добраться до места можно на автобусе института, который ежедневно отправляется от площади Спартака в 6:50. Также на автобусах № 104, 118 (от пл. Спартака), маршрутными такси № 33, 51 до остановки «Школа Садоводов».

Оплата за сбор для НИИ в этом году составляет 25 рублей за килограмм. Чтобы собрать облепиху для себя, придётся заплатить 110 рублей за килограмм. Цена реализации собранной ягоды облепихи для населения — 150 руб. за 1 кг.