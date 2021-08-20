Барнаульские ребята активно занимаются спортом с дворовыми инструкторами

Площадка на ул. Энтузиастов, 12в, на которой проводятся занятия в рамках проекта «Летний дворовый инструктор», является одной из самых востребованных у детей.

Фото: barnaul.org

На этой площадке более 180 детей и подростков в течение летних каникул занимались различными видами спорта. В том числе и ребята, состоящие на учёте в органах системы профилактики.

Под руководством дворовых тренеров в рамках проекта проведено пять товарищеских турниров, по результатам которых за активность отмечены дипломами более 20 участников проекта.

Глава администрации Индустриального района Сергей Татьянин посетил популярную среди юных спортсменов площадку накануне, 19 августа. Он высоко оценил организацию уличного тренировочного процесса.

«Занятия проходят трижды в неделю по два часа на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции и ограничением количества одновременно занимающихся детей. Ведётся журнал учёта посещений. Перед началом занятий с детьми проводится инструктаж по технике безопасности, разъясняются правила поведения во время тренировки. Участники проекта разновозрастные и с разным уровнем первичной физической подготовки. Поэтому важно адаптировать упражнения под каждого. Кроме основных тренировок — упражнений с мячом, общей физической подготовки, разминки — в программе используются игры на командообразование», — рассказал тренер площадки Алексей Игнатенко.

Также в данное время занятия проводятся ещё на двух барнаульских спортивных площадках: на ул. Власихинской, 85 и ул. Благовещенской, 11. Всего по городу в летние месяцы работают 17 уличных площадок с инструкторами, отмечает пресс-служба городской администрации.

Напомним, участие в проекте и мастер-классах является бесплатным. «Летний дворовый инструктор» финансируется в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле на 2020–2024 годы».







