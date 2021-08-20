Более 2000 барнаульских домов уже полностью подготовлены к отопительному сезону

96% образовательных организаций и 72% многоквартирных жилых домов Барнаула получили акты готовности к отопительному сезону.

Фото: barnaul.org

Об этом вчера, 19 августа, в ходе совещания сообщил заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Пашковский.



На совещании присутствовали руководители комитета по энергоресурсам и газификации, комитета жилищно-коммунального хозяйства города, представители АО «Барнаульская генерация» — «Барнаульская теплосетевая компания», ООО «Барнаульский водоканал», руководители подрядных организаций и структурных подразделений администрации города, заместители глав администраций районов. Участники заседания обсудили подготовку городского хозяйства к работе в зимний период.



Для своевременной подготовки к зиме жилых домов, объектов образования, здравоохранения и социально-культурного назначения утверждён график приёмки систем централизованного теплоснабжения потребителей города.



Из 2875 многоквартирных домов с центральным отоплением уже получили акты технической готовности 72% (2092 многоквартирных дома). Акты готовности получили 96% школ и детских садов, уточняет пресс-служба администрации Барнаула.



Кроме этого на совещании обсудили ремонт инженерных сетей города ресурсоснабжающими организациями. Так, «Барнаульский водоканал» выполнил работы на сетях общей протяженностью 5,2 км, что составляет 55% от годового плана. Предприятие оперативно восстанавливает благоустройство после проведения работ на сетях водопровода и канализации. Восстановлено более 12 тыс. кв. м асфальтового покрытия и свыше 13 тыс. кв. м газона.



Сергей Пашковский напомнил присутствующим о необходимости оперативного восстановления благоустройства после выполнения земляных работ.