Более чем на треть меньше повреждений в этом году зафиксировали энергетики Барнаульской ТЭЦ-2

Почти на 34% стало меньше повреждений во время гидравлических испытаний по контуру Барнаульской ТЭЦ-2.

Фото: sgk_barnaul

Несмотря на сложности при запуске горячей воды после опрессовки — новые повреждения — и сдвиг сроков плановой перекладки теплосетей из-за погоды, на данный момент повреждений на 86 меньше, чем было в 2020 году.

На 19 августа зафиксировано 170 дефектов, против 256 повреждений прошлого года. 127 из них уже устранены, остальные 43 на подачу жителям горячей воды не влияют, сообщила пресс-служба «Сибирской генерирующей компании».

Энергетики уточняют, что на данный момент всем потребителям контура Барнаульской ТЭЦ-2 возвращена горячая вода после опрессовки. Однако пока продолжаются прирост повреждений и замена тепловых сетей. Поэтому возможны кратковременные отключения воды для проведения работ.