Четвероногие бойцы: День фронтовой собаки отметили в Барнауле

Краеведческий музей принимает участие во всероссийской акции с 2018 года.

Фото: «Вечерний Барнаул»

Памятная дата

Акция возникла по инициативе Музея Победы и Российского военно-исторического общества в 2017 году как напоминание о роли армейских собак в Великой Отечественной войне. 19 августа 1943 года армейская овчарка Дина стала участником подрыва вражеского эшелона. Дина выскочила на рельсы перед приближающимся фашистским воинским эшелоном, сбросила вьюк с зарядом, зубами выдернула чеку, скатилась с насыпи и умчалась в лес. Это была первая успешная операция, не стоившая жизни животного, до этого все четвероногие подрывники гибли.

Фото: gazetacrimea.ru

В первых рядах

В рамках акции анонсировали выступление студентов Алтайского техникума кинологии и предпринимательства и их четвероногих подопечных со специальной программой, а также лекцию историка Артура Кунгурова о роли служебных собак в Великой Отечественной войне.

Фото: «Вечерний Барнаул»

Проникнуться духом акции можно было уже на подходе к краеведческому музею. Студенты-кинологи вместе со своими питомцами лежали на травке, ожидая возможности показать свои таланты. Собаки на людей реагировали по-разному. Послушная, но холеричная восточно-европейская овчарка Рэм сразу проявила беспокойство и дала понять, что фотографироваться в минуты отдыха не особенно любит. «Разговор» шёл на повышенных тонах, причём собака не лаяла, а именно «разговаривала», выговаривая хозяйке, что посторонние люди с потенциально опасными предметами (фотоаппаратом с большим объективом) слишком близко. Крупный ротвейлер равнодушно взирал на собравшихся, понимая, что при желании легко сможет разогнать по углам всех. Немецкий боксёр Бэсси и бельгийская овчарки дружелюбно поглядывали по сторонам, ожидая начала мероприятия. А самый младший в импровизированной стае — немецкая овчарка Аксель — привалившись к боку хозяйки, смешно прял недавно вставшими ушами.

Внутри музея полным ходом шла тренировка. Самый опытный из пришедших на показательное выступление — пес породы немецкая овчарка, подчиняясь командам хозяина, тренировался искать запрещённый предмет среди хаотично раскиданных рюкзаков. И надо сказать, на тренировке, несмотря на волнение, пёс всё выполнил идеально. Он добросовестно обнюхивал рюкзаки, деловито рыскал между ними, лишь иногда отвлекаясь на посетителей музея, и правильно показал, где находится «запрещёнка», улегшись рядом. Именно так собаки, проходящие службу в таможне и пограничных пунктах, отмечают вещи нарушителей закона.

Псы войны

Лекцию историка Артура Кунгурова о роли служебных собак слушали все — и юные курсанты-кинологи, и пришедшие в музей посетители.

Люди издавна использовали животных в своих войнах. Самый верный спутник человека, собака, не избежал этой участи. Она была приручена в каменном веке (10-15 тыс. лет назад). В то время её использовали для охраны стоянок, охоты. Первые свидетельства применения собак на войне относятся к периоду Древнего Египта. Сохранилось изображение фараона Тутанхамона (1333–1323 гг. до н. э.) в бою с сирийцами, рядом с его колесницей вражеские войска атакуют собаки. Более известны боевые псы ассирийской армии царя Ашшурбанапала. На ассирийских барельефах изображены мощные собаки, охотящиеся на львов и участвующие в боях. Александр Македонский часто использовал отряды боевых собак в своих дальних походах. В Древнем Риме собаки широко использовались для гладиаторских боёв.

Всё для фронта и победы

В годы Великой Отечественной войны собаки были боевыми товарищами советских солдат. По всей территории Советского Союза было множество пунктов подготовки военных собак. Животных тренировали по нескольким дисциплинам — санитарной, истребительной, диверсионной, доставке донесений и службе связи. Для боевых заданий на фронте и в тылу тренировали в основном овчарок, но среди «четвероногих солдат» были и беспородные псы, которые проявили себя не менее храбро и самоотверженно.

Героизм животных потрясает не меньше подвига народа. Так, собаки-санитары находили раненых солдат не только на поле сражения, но и за его пределами — в лесу, в болотах, под сугробами. Они цеплялись зубами за одежду бойцов и тащили их к военно-полевому госпиталю. Пес по кличке Мухтар за годы войны вынес с поля боя 400 тяжело раненых солдат, включая своего контуженного проводника. Вывозить раненых с поля помогали ездовые собаки. Кроме того, они доставляли на фронт продукты питания, а на огневые позиции — снаряды и амуницию. За годы войны собаки принесли солдатам более 3,5 тонны боеприпасов.

Фото: wwclub.ru

Выслеживать врага помогали и собаки-разведчики. Что бы ни произошло, они никогда не лаяли, чтобы не выдать себя. После похода в разведку собака подавала своему хозяину специальные условные сигналы движениями корпусом. Знания о местонахождении врага позволяли солдатам избежать нежелательных боев. Настоящим героем-разведчиком стал пес Туман, который совершенно бесшумно сбивал с ног немецкого часового и обездвиживал его, намертво вцепившись в затылок. После этого бойцы Красной Армии проникали в тыл врага.

Пес по кличке Бульба служил в рядах связистов. За годы войны он проложил сотни километров кабеля и передал более полутора тысяч депеш. Другой пес-связист, Рекс, трижды за день переплывал Днепр под пулемётным огнём, чтобы доставить важные документы.

Фото: animaljournal.ru

Самыми самоотверженными из всех четвероногих считались собаки-истребители, которые бросались на вражеские танки, подрывали их, жертвуя своей жизнью. Таким способом собаки-подрывники уничтожили более 300 немецких танков, бронетранспортёров и другой техники. Осенью 1943 года отряды собак-истребителей были распущены, поскольку сила Красной Армии возросла.

Подрывников переквалифицировали в миноискателей. До окончания войны 6 тысяч собак разминировали около 4 миллионов различных зарядов. Кинолог Мазовер, который командовал «четвероногим отрядом», придумал устанавливать на дорогах знаменитую «табличку 37», которая получила своё название по номеру батальона разминирования. Увидев её, солдаты понимали, что собаки уже побывали здесь и дальнейший путь полностью безопасен. Самым известным героем-миноискателем стал пёс по кличке Джульбарс, который нашёл 468 мин и 150 снарядов и был даже награждён медалью «За боевые заслуги». Незадолго до Дня Победы Джульбарс был ранен на поле боя, однако принимал участие в Параде Победы. Кинолог Мазовер с Джульбарсом на руках замыкал колонну проводников и собак-героев. Мазоверу, который являлся подполковником, разрешили даже не отдавать честь главнокомандующему, чтобы не создавать дискомфорт псу!

Кстати, в петербургском парке Сосновка открыт памятник военным дрессировщикам и служебным собакам-сапёрам. Изваяние представляет собой фигуры девушки-инструктора и её четвероного напарника, готового искать мины. В руке дрессировщица держит щуп — главный саперный инструмент. Памятник появился на этом месте не случайно: именно здесь, в Сосновке, в годы Великой Отечественной войны находилась школа служебного собаководства НКВД.

Таланты и поклонники

После содержательной лекции историка и пробирающей до мурашек информации курсанты Алтайского техникума кинологии и предпринимательства рассказали собравшимся про своё учебное заведение, представили породы собак, принимавшие участие в мероприятии и продемонстрировали таланты своих питомцев. Кстати, юные кинологи рассказывали про свою альма-матер не хуже рекрутов приёмной комиссии!

Фото: «Вечерний Барнаул»

Во время показательных выступлений собаки волновались, иногда сбивали строй, не всегда синхронно выполняли команды, но всё равно это было впечатляющее.

«Собаки молодые, неопытные, научатся», — прервала смешки некоторых гостей курсант-ведущая.

Конечно, научатся, ведь их хозяева, прикладывают к этому массу усилий. Тот же нервический Рэм замолкал на полуслове, повинуясь незаметному движению руки хозяйки! А как все выступавшие смотрели на своих хозяев —– умный, пронзительный, ожидающий похвалы взгляд влажных глаз собаки можно вынести с трудом!

Шестимесячный щенок немецкой овчарки Аксель появился у студентки четвёртого курса колледжа Анастасии Большаковой всего несколько дней назад. И сразу же признал её за хозяйку. После смерти своей собаки, восточно-европейской овчарки, Анастасия хотела вновь взять европейца, но в колледже были соревнования и туда пришёл заводчик к Акселем, Анастасия увидела щенка и влюбилась. С новым питомцем девушка хочет попробовать себя в хендлерстве (хендлер — человек, профессионально показывающий собаку на выставка), мечтает стать заводчиком. Аксель — кобель с отличными данными и всеми документами.

Фото: «Вечерний Барнаул»

На вопрос, планирует ли она поступить на службу с Акселем, Анастасия ответила:

«Попробую поступить, мне осталось учиться в колледже 6 месяцев. Если получится и меня возьмут, я с удовольствием пойду на службу в Центр кинологической службы или другую организацию. Просто девушкам часто отказывают по разным объективным причинам, есть ограничения, и нас не везде берут».

Жизнь практически всех этих ребят связана с собаками. Хотя не каждому поступившему в этот колледж даётся право привести на учёбу и совместный тренинг свою собаку. «Поступают сотни, а в итоге право завести собаку дают немногим», — говорит преподаватель коллежа инструктор-кинолог Сергей Савин.

Сергей Савин, долгие годы работавший в полиции, уверен, что кинология никогда не исчерпает себя, собакам всегда найдётся применение. Хотя со временем, конечно, специфика работы меняется. Распространённость систем видеонаблюдения уменьшила число караульных собак. Однако распространение наркотиков, перевозка оружия увеличила потребность в специальных розыскных четвероногих работниках спецслужб, «заточенных» на поиск взрывчатых и химических веществ.

«Я с самого детства живу собаками. Это моя жизнь. Аксель — моя пятая собака. У меня был и тойтерьер, его, к сожалению украли, и дворняжки были, и овчарки. Моя восточно-европейская овчарка умерла от старости. Но я рада, что у меня появился Аксель. Он спокойный, тихий, ходит рядом, не тянет поводок, несмотря на юный возраст. Планирую выставлять его на выставках, на ближайшую пойдём, присмотримся, узнаем, что для этого нужно», — поделилась планами Анастасия Большакова.

Немецкий боксёр Бэсси, несмотря на явную декоративность породы, тоже отлично подходит для службы. Хозяин собаки рассказал, что перед тем как допустить до тренировок, у Бэсси проверили все параметры, и она отлично справилась с проверкой.

Фото: «Вечерний Барнаул»

« У Бэсси проверяли, нюх, слух, оборонительную реакция, активную и пассивную, когда собака лает, предупреждая, но не атакует. У Бесси отличный нюх, она легко нашла спрятанный мячик среди множества ящиков. Она не боится выстрелов и фейерверков», — каждый из кинологов может рассказывать о своих питомцах бесконечно.

В завершение чудесного праздника, после которого вслед за героем фильма «Приключения Электроника» хотелось запеть: «Это знает каждый, это не слова, преданней собаки, нету существа!», всем желающим предложили сфотографироваться с четвероногими участниками Дня фронтовой собаки. И отбоя от желающих не было! Единственное, о чём пришлось сожалеть, что не все знали о мероприятии и искренне расстроились, что не стали его участниками!