Дачный расхититель: житель Барнаула грабил дачи в Павловске

Сотрудники отдела полиции МВД России «Павловский» задержали сельского жителя, подозреваемого в кражах в садоводстве.

Серия краж прокатилась по дачам Павловского района, сообщил портал ГУ МВД РФ по Алтайскому краю. На одном из дачных участков пропал… металлический забор. Хозяева другого участка заявили в полицию о краже мангала. Их соседи лишились мотоцикла. Оперативникам установить личность подозреваемого: им оказался ранее неоднократно судимый житель города Барнаула. Он приезжал к себе на дачу из краевой столицы, отдыхал, распивая спиртные напитки, а позже, с наступлением ночи, совершал набеги на соседние участки. Сотрудники полиции нашли у него в домике и на участке похищенные вещи и вернули их потерпевшим. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.