«Динамо-Алтай» приглашает болельщиков на контрольные матчи

20 и 21 августа ХК «Динамо-Алтай» в Барнауле проведет первые предсезонные контрольные игры против «Красноярских Рысей».

Фото: Ярослав Махначёв.

Встречи состоятся на льду «Карандин-Арены» (ул. Жасминная, 3). Игра 20 августа начнется в 19.00, 21 августа – в 17.00. Вход свободный. Общая заполняемость зрительного зала – 50 процентов (350 мест). В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Алтайском крае, огромная просьба к болельщикам соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, обрабатывать руки дезинфицирующим раствором.