«Двор — спортивная орбита»: новый спортивный проект стартовал в Барнауле

Новый спортивно-игровой проект «Двор — спортивная орбита», стартовавший в Индустриальном районе города, направлен на развитие интереса жителей к занятиям спортом во дворе своего дома.

Фото: barnaul.org

В рамках нового проекта в течение двух месяцев на разных спортивных площадках, расположенных во дворах района, будут проходить спортивные состязания.

Мероприятия инициировали краевой центр физического развития «Спортивная инициатива» и Детско-юношеский центр Индустриального района города Барнаула.

Так, первые соревнования прошли на стадионе школы № 137. В семейном спортивном празднике «Всей семьёй на старт» приняли участие 10 семей.

Почётным гостем спартакиады стал директор центра смешанных единоборств Top Team Siberia Александр Локтев. Приветствуя участников соревнований, он поздравил присутствующих с запуском социально значимого проекта, сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

В рамках состязаний семьи проходили различные эстафеты и конкурсы. Все участники получили призы, грамоты и сувениры от организаторов проекта.

Фото: barnaul.org







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