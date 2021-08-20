«Литрес» назвал самое популярное произведение среди пользователей соцсетей в России

Рейтинг книг был составлен на основании количества проданных экземпляров в сервисе за первое полугодие 2021 года.

Фото: elitnieknigi.ru

Самым популярным произведением среди пользователей соцсетей в России стал роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, рассказали ТАСС. Большой популярностью также пользуются роман-эпопея «Война и мир» Льва Толстого и антиутопия «1984» Джорджа Оруэлла.

С помощью системы «Медиалогия» были также проанализированы упоминания этих книг в социальных медиа. За полгода в соцсетях этот роман упоминали более 243 тысяч раз. На втором месте по популярности среди пользователей соцсетей — роман Толстого «Война и мир», которому было посвящено 194,5 тысячи сообщений. За ним следует антиутопия «1984» Джорджа Оруэлла, упоминавшаяся 137,5 тысячи раз. Четвертое место заняла книга американского бизнесмена Роберта Кийосаки «Богатый папа, бедный папа». Ей посвящены 99,9 тысячи сообщений. На пятой строчке — роман Федора Достоевского «Идиот» с 97,3 тысячи упоминаний.

В первую десятку наиболее популярных книг также вошли фантастический роман Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», нон-фикшн-бестселлер Вадима Зеланда «Трансерфинг реальности», роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго», книга Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» и психологическое произведение Михаила Лабковского «Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым». Таким образом, среди лидеров популярности преимущественно оказалась классическая художественная литература.

Согласно итогам исследования, при составлении персональных списков чтения россияне, как правило, пользуются советами в соцсетях. Рекомендации там получают две трети или 67% читателей. Среди наиболее влиятельных источников 60% называют Instagram, 28,3% — «ВКонтакте», 19,6% — Telegram.

Заслуживающими доверия 56% респондентов назвали книжные посты друзей в соцсетях, 41% — обзоры книжных сервисов и блогеров. Еще 37% полагаются на мнения коллег, 30% прислушиваются к советам писателей, а 28% — к постам деятелей культуры и искусства.