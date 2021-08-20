Ростуризм обещал финансово поддержать развитие туризма в Алтайском крае

Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на встрече с губернатором региона Виктором Томенко.

Напомним, 19 августа 2021 года с рабочим визитом Алтайский край посетила Зарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

Как отметила Зарина Догузова, накануне Ростуризм начал принимать от банков инвестиционные проекты для включения в программу льготного кредитования бизнеса на строительство и реконструкцию отелей. Программа запущена в России впервые.

По словам руководителя Федерального агентства по туризму, в список уполномоченных кредитных организаций вошли 20 банков, где инвесторы смогут получать льготное кредитование на свои проекты под 3–5%. «Ростуризм просубсидирует эти банки, чтобы для конечных инвесторов процентная ставка оказалась действительно льготной», — пояснила Зарина Догузова. Приём инвестпроектов продлится до 30 сентября. Окончательное решение по отбору заёмщиков будет принимать Ростуризм совместно с правительственной комиссией по туризму, в состав которой входит и губернатор края Виктор Томенко. Кредиты будут выдаваться на 15 лет. Первые субсидии банки получат в ноябре–декабре текущего года.

«Эта мера поддержки — одна из самых актуальных для Алтайского края, и в предварительных заявках мы видим много проектов именно от вашего края. Это и Белокуриха, и Бирюзовая Катунь. Общая сумма, которую инвесторы готовы вложить, составляет ориентировочно 30 млрд рублей, и они хотят на эти проекты получить льготное кредитование. Очень хорошо, что инвесторы и банки подготовились к старту этой поддержки», — отметила руководитель Ростуризма, подчеркнув, что к «взрывному росту внутреннего туризма в период пандемии Алтайский край оказался гораздо более подготовленным регионом с точки зрения инфраструктуры».