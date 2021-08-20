С неба на землю: рассказываем об ущербе от града в Барнауле и его окрестностях

В четверг, 19 августа, в Барнауле выпала почти месячная норма осадков.

Фото: Инцидент Барнаул

Если про улицы, превратившиеся в полноводные реки, сразу стали писать все и везде, то про сильный град, который прошёл местами, упоминали вскользь. Сильный, но кратковременный град прошёл в Центральной районе города Барнаула. Под «бомбардировку» попали Змеиногорский тракт, район Старого базара, улицы Гоголя, Чкалова. Затем стихия, сменила гнев на милость, дав людям возможность начать ликвидировать последствия, а ливнёвкам проглотить-таки лишнюю воду.

В паблике «Барнаул Инста» все с волнением следили за приключения бобра в полноводной Барнаулке, который никак не мог выбраться на берег. В какой-то момент показалось, что животное сдалось и просто позволило течению нести себя, однако затем бобр всё-таки выбрался на берег и скрылся в кустах.



Фото: «Барнаул Инста»

После второго проливного дождя, который сместился в сторону Октябрьского и Ленинского районов, небо над городом украсила радуга, и барнаульцы вздохнули с облечением.

Фото: «Вечерний Барнаул»

Но не жители пригородов. Не все градовые тучи опустошили свои недра в Барнауле. Грозовой фронт обрушился на Налобиху и окрестности в районе 22:30. Утром 20 августа, в пятницу, жители делились кадрами ледяных куч на зелёной траве и изувеченным урожаем в паблике «Индицент Барнаул». Листья капусты напоминали вологодское кружево, огромные зонтичные листья кабачков лежали на земле, разодранные в клочья, а плоды были пробиты. Пострадали и посадки арбузов.