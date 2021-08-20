Сеяли и жали, осень вспоминали: народные приметы на 20 августа

В народном календаре дата 20 августа была названа днём Марины, или Марины-Пимены.

Фото: fotokto.ru

Марина, Малина, Магдалина

Скорее всего, близость имён Марии (Магдалины) и мученика Марина (Марины) посодействовало тому, что в этот день вспоминали о малине, которая стала главной темой дня памяти Марии Магдалины (4 августа). Вспомнить о вкусных и полезных ягодах уместно и 20 августа. Правда, в этот день отмечали окончание их сбора:

В день Пимены-Марины в лесу не ищи малины: девки лес обойдут, дочиста оберут.

День пришёл — всё своё с собой унёс.

После лета в лес по малину не ходят.

Традиции и обычаи

Этот день у крестьян традиционно проходил в трудах и заботах. Наши предки подмечали, что с 20 августа журавли собираются в стаи для обучения молодняка. Наблюдали за аистами: если птицы готовятся к отлёту, то осень будет холодной.

Фото: pixabay.com

Согласно легендам, когда-то аист был человеком, который поплатился за своё любопытство. Позвал его как-то к себе Господь, дал ему мешок и попросил в него не заглядывать, а сжечь, утопить в море или оставить на вершине высокой горы. Любопытный человек пообещал всё исполнить в точности, однако не удержался и всё-таки заглянул в мешок, где сидели всякие гады, которые, выбравшись из мешка, тут же расползлись по всей земле. Господь, узнав об этом, сильно разгневался и превратил человека в аиста, чтобы он всю жизнь по земле разных гадов собирал. Считается, что если аист на чьей-то крыше совьёт гнездо, то хозяин дома будет счастлив и богат, а вот если он перенесёт гнездо в другое место, то быть беде. Эта птица у славян была священной, её убийство или разорение гнезда считалось большим грехом.

Запреты дня

Следует воздержаться 20 августа от прогулок в ночное время суток, иначе можно подхватить заболевание. В этот день запрещается принимать быстрое решение, лучше всего сесть и все тщательно обдумать. Сегодня нельзя пугать аистов, люди относились к ним с большим уважением, как к своим собратьям. Нельзя кричать на них или бросать в них камни, говорят, что аисты могут принести несчастье в ваше жилище.

Приметы и поверья

При восходе солнца заря окрасилась в красный цвет — к дождю.

Паук покидает паутину и прячется в укрытие — к ухудшению погоды.

Если начинается новый лунный цикл — будет тёплая погода.

Туман исчез после восхода солнца — жди хорошую погоду.

Ласточки собрались в большую стаю — жди грозы.

На небе мало облаков — будет жаркий день.

В паутине не видно пауков — жди ненастье.

Облака выстилаются в одну линию на горизонте — жди дождя.

Ранним утром радугу увидел — будет дождь, а если поздно вечером — будет ненастье.

Фото: pixabay.com

Луна в бледном кольце — будет ветрено и прохладно.

Перед рассветом по воде стелется туман — жди ясные дни.

Ветер подул с востока или с запада — жди урожая озимых.