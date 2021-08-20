Стало известно, когда пройдёт Всероссийская перепись населения

Согласно постановлению № 1347, которое 16 августа 2021 года подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, Всероссийская перепись населения пройдёт с 15 октября по 14 ноября. На труднодоступных территориях страны перепись населения продлится до 20 декабря 2021 года.

Россияне могут и самостоятельно заполнить переписные листы на портале госуслуг. Это можно сделать с 15 октября по 8 ноября.

Предварительные итоги предстоящей Всероссийской переписи населения подведут в апреле 2022 года. Окончательные итоги огласят в IV квартале 2022 года.

На официальном сайте Барнаула напомнили, что решение о проведении переписи населения в 2021 году было принято правительством Российской Федерации летом 2020 года, в условиях пандемии COVID-19.