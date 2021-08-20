Таблица умножения: насколько подорожали на Алтае школьные товары?

Накануне начала нового учебного года Алтайкрайстат опубликовал официальные статданные о ценах на товары для школьников Алтайского края.

Фото: canva.com

Сведения приводятся по состоянию на июль 2021 года по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года. Как выяснилось, более всего из наблюдаемой одежды для школьников подорожали сорочки для мальчиков (на 8%), из школьно-письменных принадлежностей — авторучки шариковые (на 23,3%), из бумажно-беловых товаров — школьные тетради (почти на 8%), из обуви — сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи (более чем на 9%). Учебники, учебные пособия, дидактические материалы стали дороже на 11,6%, карандаши чернографитные — на 8,7%, альбомы для рисования — на 7,5%, наборы фломастеров — на 7,4%, ранцы и рюкзаки — на 4,5%.

Менее всего подорожали блузки для девочек и футболки детские (на 1,9%), колготки детские (на 0,4%), а куртки для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленные подешевели на 0,2%.