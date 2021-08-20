В Алтайском крае мужчина спилил шесть осин на забор

Когда его задержали, он не стал отрицать свою вину.

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Инцидент произошёл в мае 2021 года недалеко от села Новокармиха Волчихинского района. В лесу мужчина 1971 года рождения спилил шесть осин, а затем распилил их на сортименты, которые погрузил в салон своего легкового автомобиля ВАЗ-2104 и вывез домой. Из стволов спиленных деревьев он сделал столбы для своего забора. Все деревья селянин подобрал одинаковой толщины. Сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). За данный вид преступления предусмотрен штраф в размере до 500 тысяч рублей ибо лишение свободы на срок до 2 лет, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.