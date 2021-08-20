В Барнауле ищут пропавшего без вести мужчину

18 августа 2021 года ушёл из дома в неизвестном направлении и не вернулся Юрий Зотов, 1935 года рождения.

Волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» просят помощи в поисках 85-летнего мужчины.

Его приметы: рост 160 см, телосложение нормальное, глаза зелёные, волосы тёмно-русые, короткая стрижка, с проседью. Носит усы.



Известно, что в день пропажи барнаулец был одет в оранжевую рубашку и серый пиджак.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).



