Врачи рассказали, как крупы помогут восстановиться после COVID-19

Алтайский край продолжает держать стабильную динамику смертности от коронавирусной инфекции. А те, кто переболел, ищут способы быстрее восстановиться после болезни.

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Роспотребнадзор рассказал агентству РИА Новости о пользе круп после перенесенного коронавируса. По словам специалистов, в крупах содержится много углеводов, которые помогут ослабленному организму восстановить силы после тяжёлой болезни. Также содержащиеся в крупах пищевые волокна нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. Особенно полезны цельнозерновые крупы: овсянка, гречка, рис, перловка и булгур. Они обеспечивают организм энергией, богаты витаминами группы В, в них много пищевых волокон, необходимых для нормальной работы желудочно-кишечного тракта.