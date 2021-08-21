28 видов одноразовых товаров предложено запретить в России

Минприроды направило Минпромторгу предложение о запрете на использование в стране 28 видов одноразовой упаковки и товаров.

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Об этом «Российской газете» рассказал глава ведомства Александр Козлов. Он пояснил, что есть некоторые товары, переработка которых очень сложна или невозможна. В ведомстве составили список из 28 видов продукции, которые можно заменить на перерабатываемые аналоги. Например, речь идёт о ватных палочках, пластиковых трубочках и посуде, цветных бутылках ПЭТ, упаковках для яиц, коробок и пачек для табачной продукции, некоторых видов пакетов.

В настоящее время документ передали в Минпромторг, чтобы обсудить предложение с промышленностью. Минприроды ставит задачу отказаться от этих товаров в течение нескольких лет.