Аналитики назвали самое затратное для россиян время года

Оказалось, что зимой россияне тратят значительно больше, чем в остальные сезоны.

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Об этом со ссылкой на РИА Новости сообщила Лента ру. В рамках исследования оператора фискальных данных СБИС были изучены обезличенные данные средних чеков операций за период второго полугодия 2020 года и первого полугодия 2021-го. Всего через этого оператора отправляют чеки более 270 тысяч организаций.

Зима стала самым дорогим периодом за год для жизни из-за череды праздников. Именно зимой, по мнения аналитиков, россияне готовы потратить до девяти тысяч рублей на ювелирную продукцию, а средний чек в продуктовом магазине возрастает до 700 рублей. Кроме того, в это время года возрастает средний чек на покупку не сезонных товаров, которые продают дешевле.

По данным СБИС, весна и лето являются периодом самых низких средних чеков. В среднем за текущий год жители России потратили в этот период по 500 рублей за каждый поход в продуктовый, три тысячи рублей — на косметику и бытовую химию, около пяти тысяч рублей — на ювелирную продукцию. При этом трат на строительство весной и летом больше: средний в эти времена года составляет около пяти тысяч рублей.