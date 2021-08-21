Барнаульские студенты присоединились к всероссийской акции «День ударного труда»

Всероссийский День ударного труда – акция, когда участники студенческих отрядов в один из дней трудового семестра показывают высокие трудовые достижения, а заработную плату за эту смену переводят в Фонд РСО на различные социальные нужды. Днем единых действий в рамках акции является 17 августа.

Бойцы студенческих отрядов не только помогают сделать город комфортнее, но и становятся благотворителями.

Фото: Андрей Чурилов

Старт акции дан 17 августа – это день единых действий в рамках Дня ударного труда по всей России. Из алтайских коллективов первыми в акции приняли участие строительные отряды «Скиф» и «Планета», энергетический отряд «Светоч» и сервисный «Сириус».

Всем отрядом

Присоединиться к акции можно тремя способами. Первый – самый символичный: обратиться к работодателю и оформить в качестве пожертвования сумму, заработанную за смену. То есть часть заработной платы сразу пойдет в Фонд РСО (Фонд поддержки и развития студенческих отрядов). Второй способ – оформить банковский перевод самостоятельно на расчетный счет фонда. И, наконец, переслать деньги можно с помощью сайта фондрсо.рф. В последних двух случаях боец сам определяет сумму пожертвования.

– Мы традиционно каждый год принимаем участие в этой акции, потому что считаем – это действительно полезная акция для всего студотрядовского движения, – комментирует Кирилл Киршин, командир ССО «Скиф». – Все средства идут на полезные дела: на поддержку людей, которые нуждаются в помощи, на проекты, которые реализуют для нас штабы СО – центральный и краевой. Поэтому я думаю, что в наших же интересах участвовать в этой акции. Я в отрядах третий год, и все это время мой отряд ее не пропускает. У нас всегда задействован полностью весь отряд, все ребята понимают, как это важно, и все добровольно делают пожертвования.

Акция продлится до 1 октября. Планируемое количество участников – около 1500 бойцов.

Сейчас в «Скифе» 10 человек действующего состава. Трудовой семестр практически закончился, около двух недель ребятам из стройотряда осталось работать на объектах Барнаульского ДСУ-4.

– Мы примерно рассчитали свой дневной заработок, и я как командир собрал эту сумму с бойцов и перечислил ее в фонд с указанием отряда, – рассказывает Кирилл Киршин. – Если действовать через работодателя, это заняло бы больше времени. Там нужно заполнять много документов, писать заявления всем отрядом, а из-за того, что у нас очень плотный рабочий график, просто не было возможности попасть на прием к работодателю, чтобы все это осуществить. Мы выбрали способ более удобный по времени.

В итоге барнаульский стройотряд направил в Фонд РСО около 10 тысяч рублей.

На созидание

В 2021 году средства, набранные за время всероссийской акции, будут направлены на поддержку бойцов РСО, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Вместе с тем в нашем регионе средства, заработанные в День ударного труда, пойдут на обустройство креативного пространства для студентов. В Алтайском краевом штабе студенческих отрядов поясняют:

– В Российских студенческих отрядах сейчас развивается проект «СО.здание». И тем регионам, у которых есть помещения, разрешили направить собранные средства на создание в этих помещениях площадок для работы отрядов.

Мультиформатное пространство студенческих отрядов «СО.здание» уже открыли в Москве, на его базе расположились музейные экспозиции, коворкинг-зона, зона творчества и конференц-залы. Подобная молодежная площадка может появиться и в Барнауле – но не сделанная под копирку со столичной, а спланированная алтайскими студотрядами.

– Все комсоставы согласились, что средства в Алтайском крае будут направлены на создание пространства СО – такой интерактивной площадки, где отряды смогут проводить встречи, мероприятия, обучение комсоставов. Это будет площадка более высокого уровня, чем у нас есть сейчас, – говорит Кирилл Киршин.

Как будет выглядеть будущее пространство, пока не определено. Впрочем, уже есть несколько идей, которые в дальнейшем будут обсуждать и выбирать самое интересное и необходимое бойцам. Например, среди вариантов модернизации помещения – создание студии звукозаписи для отрядов, чтобы каждый мог записать отрядную песню или музыкальную нарезку на конкурс.

– Есть варианты арт-пространства для общих сборов отрядов, для проведения их отрядных мероприятий, обучений, отборов, – добавляют в штабе СО «Алтай». – Также мы планируем обратиться непосредственно к самим бойцам за вариантами, которые им будут необходимы, и уже совместно примем решение.

Продолжатели традиций

Первый официальный День ударного труда состоялся 1962 году. До этого подобные акции имели небольшой масштаб: в некоторых районах студенты проявляли инициативу, собирали и направляли собранные средства на благотворительность. Так, например, в 1961-1962 годах студенты-целинники направляли медикаменты и деньги на их покупку для израненного войной Алжира. Со второй половины 1970-х годов в течение каждого лета участники Всесоюзного студенческого отряда проводили три дня ударного безвозмездного труда, каждый из которых посвящался важнейшим событиям в жизни страны. Трехдневный заработок направлялся на различные общественно полезные цели. Так, в 1984 году среди получателей средств были фонды: помощи союзам молодежи развивающихся стран, строительства объектов и благоустройства города Гагарин. Причем в отрядах следили за тем, что средний заработок во время дней ударного труда был не меньше среднедневного заработка за весь период летних работ.