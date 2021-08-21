Более 420 тысяч барнаульцев трудоустроил Центр занятости населения за 30 лет

На этой неделе, 14 августа, Центру занятости населения города Барнаула исполнилось 30 лет.

Фото: canva.com

Торжественное собрание, посвящённое этой дате, состоялось накануне в стенах его исторического преемника — кадрового центра «Работа России». Поздравить работников службы занятости в этот день пришли начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура, заместитель начальника управления Елена Чувашова и начальник управления социальной защиты населения по г. Барнаулу Ирина Генералова. Они вручили работникам кадрового центра благодарственные письма.

«У вас богатая, интересная и достойная история, которая выражена в человеческих судьбах. За эти 30 лет в Алтайском крае было трудоустроено более 1 млн 600 человек. Это практически половина жителей региона, — отметила Надежда Капура. — Сегодня служба занятости переходит на новый формат работы. Кадровый центр «Работа России» в Барнауле — это флагманский центр, на который равняются все центры занятости края. Ваши аналитические данные помогают нам принимать верные управленческие решения для социально-экономического развития края».

«Огромная работа проводится коллективом Центра занятости населения. Благодаря вашему профессионализму и преданности делу многие горожане смогли трудоустроиться, а работодатели — подобрать необходимые кадры», — подчеркнула начальник управления социальной защиты населения по г. Барнаулу. Ирина Генералова.

Почётный гость мероприятия Любовь Дудина, первый директор Центра занятости, пожелала его сотрудникам всегда помнить о главной задаче — помогать горожанам в поисках работы. Примечательно, что в кадровом центре «Работа России» трудятся люди, для которых история развития городской службы занятости — личная трудовая биография. Это Любовь Парамонова и Людмила Панова. Обе работают в городской службе занятости со дня её основания. Сегодня они передают свой опыт молодым и вместе с ними открывают новую страницу в истории городской службы занятости, связанную с модернизацией и принципиальным изменением подходов к реализации государственных задач в этой сфере.