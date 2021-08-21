День Ветрогона: народные приметы на 21 августа

В народе дата 21 августа получила название Мирон Ветрогон.

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Традиции и обычаи

Примечателен день сильными вихревыми ветрами. Наши предки представляли их в виде живых существ — бородатых стариков, закованных на краю земли в цепи. По легенде, целый год они находятся на цепи и только в этот день вырываются и бродят по миру, пыль столбом поднимают и простуду на людей наводят. Если устанет дуть один ветер, то другой сразу же займёт его место.

На Мирона было принято гадать на желание. Для этого выходили на перекрёсток и загадывали желание. Если ветер начинал дуть прямо в лицо, то скоро мечта осуществится. Сельские жители в Миронов день собирали бруснику и ежевику. Грибники отправлялись в лес за опятами. В народе считали: если опята поспели — лето подошло к концу.

Запреты дня

Основной запрет этого дня был связан с ветром. Так, согласно поверью, 21 августа нельзя идти на важную встречу против ветра, поскольку иначе всё может закончиться неприятностями и разочарованиями. Если же нет возможности пропустить или перенести это мероприятие, перед тем как начинать путь, нужно встать по ветру и попросить помощи у Мирона Ветрогона.

Нельзя 21 августа держать на кого-то обиду, а также злиться. Нужно стараться избегать конфликтов, находя компромиссы. Иначе впереди обиженного будет ждать череда неприятных событий — предательство близкого человека, ссора с любимым, а также финансовые аферы, кражи и обманы.

Не рекомендуется 21 августа заниматься домашней работой. Нарушивший запрет может сильно пораниться. Придётся обращаться за помощью к врачам и ещё долго восстанавливаться после травмы.

Конечно, приготовление еды и мытье посуды допустимо, но что-то серьезное — генеральную уборку, перебирание вещей или же ремонт — лучше перенести на другой день.

21 августа ни в коем случае нельзя поднимать что-либо на перекрестке, даже если это вещь, только что выпавшая из кармана или сумки. Наши предки верили, что вместе с поднятой вещью можно подхватить порчу, которую снять сможет лишь опытный целитель или знахарь.

Нельзя в день Мирона Ветрогона запирать входные двери на замок. Согласно поверью, 21 августа через них в дом входят достаток и благополучие, поэтому желательно, чтобы им не помешала закрытая дверь.

Приметы и поверья

Каков Ветрогон — таким и январь будет.

Иней в этот день обещает хороший урожай в следующем году.

Мирон Ветрогон по дороге пыль гоняет, по красному лету стонет.

Если дует ветер с юга, то начинает поспевать овес.

Хороший урожай ягод — к холодной зиме.

Если день жаркий, то осень будет тёплой. Если дождливый — дождливой.

Ненастье в этот день будет иметь затяжной характер и продержится до бабьего лета.

Северный ветер дует — к похолоданию и богатому урожаю ржи.

Если в полдень на реке ряби не видно, то осень будет теплой, а зима — мягкой.

Большой урожай рябины — к заморозкам.