Какие профессии самые скучные по мнению жителей России

Россияне назвали профессии охранника, бухгалтера и продавца самыми скучными.

Их перечислили участники опроса сервиса по поиску работы SuperJob, с результатами которого ознакомился портал Лента ру.

Так, 12 процентов опрошенных считают самой скучной работу охранника. На втором месте бухгалтер (11 процентов), на третьем — продавец (7 процентов). Ещё 4 процента считают неинтересной работу сторожа, 3 процента — офисную деятельность и работу библиотекарей. По 2 процента голосов набрали уборщики, вахтеры, архивариусы и операторы call-центров.

Среди других скучных профессий россияне так же перечислили программистов, юристов, билетёров, гардеробщиков, водителей, грузчиков, дворников, консьержей, парикмахеров, банковских работников, сотрудников склада и чиновников.

При этом 13 процентов россиян считают, что скучных профессий не бывает, а в каждой есть свои преимущества и недостатки. Опрос проводился с 6 по 17 августа 2021 года среди тысячи экономически активных россиян из всех округов страны.