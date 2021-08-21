18 миллионов рублей направили на ремонт Краевой спортивной школы олимпийского резерва в Барнауле

В рамках краевой адресной инвестиционной программы в Барнауле ремонтируют фасад и крыльцо Краевой спортивной школы олимпийского резерва.

На эти цели направили около 18 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте Алтайского края.

На выделенные средства строители реконструируют входной узел, здание утеплят и облицуют современными материалами. По заверению ООО «Виктория», выступающему подрядчиком, работы будут завершены к концу августа 2021 года.

«Алтайский спорт» напомнил, что два года назад из краевого бюджета были выделены средства на капитальный ремонт внутренних помещений этого спортивного учреждения. В 2019 году отремонтированы все спортивные залы, раздевалки, коридоры, санитарные комнаты и душевые. Также была полностью заменена система отопления. Кроме этого капитально обновлена система пожарной безопасности. Канализация и система водоснабжения была также отремонтирована строителями.

По словам директора Краевой спортивной школы олимпийского резерва Сергея Волкова, утепление фасада позволит повысить энергосбережение здания.