18 миллионов рублей направили на ремонт Краевой спортивной школы олимпийского резерва в Барнауле

В рамках краевой адресной инвестиционной программы в Барнауле ремонтируют фасад и крыльцо Краевой спортивной школы олимпийского резерва.
На эти цели направили около 18 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте Алтайского края.
На выделенные средства строители реконструируют входной узел, здание утеплят и облицуют современными материалами. По заверению ООО «Виктория», выступающему подрядчиком, работы будут завершены к концу августа 2021 года.
«Алтайский спорт» напомнил, что два года назад из краевого бюджета были выделены средства на капитальный ремонт внутренних помещений этого спортивного учреждения. В 2019 году отремонтированы все спортивные залы, раздевалки, коридоры, санитарные комнаты и душевые. Также была полностью заменена система отопления. Кроме этого капитально обновлена система пожарной безопасности. Канализация и система водоснабжения была также отремонтирована строителями.
По словам директора Краевой спортивной школы олимпийского резерва Сергея Волкова, утепление фасада позволит повысить энергосбережение здания.
«Кроме фасадных работ на краевые средства — а это три с половиной миллиона рублей — полностью меняют ограду учебного заведения. Примерно половина работ уже сделана, ориентировочно через две недели рабочие установят весь забор. На собственные средства в 2021 году спортшкола уложит на своем стадионе легкоатлетические беговые дорожки. Год назад был сделан первый шаг для их появления — тогда положили асфальт», — отметил Сергей Волков.