Палеопарк откроют вблизи Денисовой пещеры

Чтобы туристы не мешали археологам в их ежегодных раскопках, на территории исторического памятника создадут кластер с палеопарком.

Фото: 4stor.ru

В музее-палеопарке туристы смогут увидеть артефакты и малые архитектурные формы, которые будут повторять реальную обстановку пещеры, рассказывает портал «Наш Бийск». Представить, как выглядели предки туристам помогут интерактивные технологии. Так же на территории планируют возвести жилую зону.

В туристический кластер войдут объекты, находящиеся вблизи пещеры. К примеру: водопады на реке Шинок, река Ануй и стоянка древнего человека Карама. Этот маршрут станет частью Чуйского тракта 2, который, возможно, будет пролегать параллельного существующему. Проект туркластера, по плану, утвердят в конце этого года. В следующем – благоустроят территорию вблизи Денисовой пещеры. А вот палеопарк примет гостей лишь через 5 лет.

Напомним, что недавно природный и археологический памятник Денисова пещера был признан особо ценным объектом культурного наследия и попал в ТОП-7 самых впечатляющих пещер в России. Более того, исследования пещеры показали, что три подвида человека существовали в ней в одно время. Доказательство тому найденное ДНК общего ребёнка неандертальца и денисовца, который поселился на территории Солонешенского района 300 тысяч лет назад.