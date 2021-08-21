Письма несчастья: причина эвакуации людей сразу их трёх ТЦ Барнаула стали письма о заложенных в них бомбах

Ясный субботний день 21 августа в Барнауле был омрачён сообщениями о массовой эвакуации людей из торгово-офисных центров Plaza, «Алтай» и «Балтик стрит».

По сообщениям очевидцев и посетителей центров, на электронные почты данных торговых предприятий пришли письма, что здания заминированы. Сотрудники центров и охрана вызвали полицию и в срочном порядке начали эвакуацию людей.

Напомним, что выходные для многих ТЦ – самые посещаемые. В торговом центре “Алтай” размещено 218 организаций, в здании “Балтик-стрит” 54 офиса. Люди делают покупки, собирая детей в школы, сидят в кафе и развлекательных центрах. В ТОЦ Plaza располагается крупный фитнес-клуб с бассейном, который многие посещают с детьми именно в выходные и детский клуб Магис Дети.

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