Правильная нагрузка глазных мышц поможет избежать проблем со зрением

За годы обучения в школе многие мальчишки и девчонки, увы, становятся очкариками. Заведующий отделением краевой офтальмологической больницы Владимир Лебедев дает советы, которые помогут настоящим и будущим школярам сохранить зрение.

Долгие сидения за компьютером – удар по зрению ребенка.

Фото: Екатерина Доценко

Скоро зазвенят школьные звонки, и вновь ребята усядутся за парты: учить правила, старательно выводить закорючки в прописях, писать конспекты.

– Школа – это колоссальная нагрузка на весь организм, а особенно на глаза. Через них к нам поступает практически вся информация из окружающей среды, именно поэтому и беречь их должны как зеницу ока, – отмечает Владимир Лебедев.

Всему свое время. Не стоит пытаться опередить мгновенье и сделать из ребенка вундеркинда.

– Когда на прием ко мне приходят малыши-трехлетки с родителями и папы-мамы с гордостью сообщают о том, что их ребенок знает все буквы, то мне искренне жаль кроху. Это все равно что на маленького и худенького человека возложить ношу, как на культуриста. Глаза должны быть готовы к нагрузкам, натренированы. В противном случае получатся, что ребенка научили читать в ущерб его здоровью, – констатирует эксперт.

Не напрягайтесь

Вдаль человек смотрит практически без напряжения, а вот четко увидеть близко расположенный предмет – довольно большая нагрузка для наших глаз.

– Специальный механизм, так называемая аккомодация, помогает нам в этом нелегком процессе, – отмечает доктор. – Внутри глаза расположена аккомодационная круговая мышца, которая множеством тонких нитей прикреплена к хрусталику. Она своим напряжением может изменять его толщину.

Когда мы смотрим вдаль, мышца расслабляется и подтягивает к себе хрусталик, делая его плоским, за счет чего мы можем видеть предметы, удаленные от глаза на три и больше метров. При этом уменьшается натяжение сосудов и в мышцу поступает свежая струя крови.

Чтобы рассмотреть что-либо вблизи, мы усилием мышцы утолщаем хрусталик. В это же время сосудистый слой натягивается, и кровь выталкивается из сосудов. Таким образом, получается, что аккомодация для глаза – как второе сердце.

Одномоментно можно давать нагрузку на зрение не более, чем возраст, умноженный на два. Например, в 7 лет сидеть за гаджетами разрешается 15 минут, а потом необходима физическая активность 5-15 минут и только после этого вновь браться за компьютерную игру.

Очки по наследству

– В народе говорится: «От осинки не родятся апельсинки». Если у родителей, бабушек и дедушек очки, то к зрению ребенка нужно относиться с особым вниманием. Генетическую предрасположенность еще никто не отменял, – поясняет опытный офтальмолог.

Это значит, что ребенка необходимо показывать врачу, следить за гигиеной его зрения и не требовать излишней усидчивости при штудировании учебников.

– Иногда при беге у спортсмена неожиданно сводит ногу. Происходит спазм. То же самое нередко случается и с глазами. При значительных зрительных перегрузках аккомодационная мышца отказывается работать. Но уроки в самом разгаре – ребенку нужно продолжать читать и писать. И тогда он ищет другой способ адаптации зрения вблизи – начинает подносить книжку к самому носу, тем самым ускоряя наступление близорукости, – констатирует Владимир Ильич.

– При выполнении домашних заданий не требуйте от первоклассника того, чтобы он в один присест выполнил все домашние задания. В идеале делать перерыв или переключаться на другой вид работы семилетке требуется через каждые 15-20 минут. В более старшем возрасте кропотливые, требующие напряжение глаз занятия можно выполнять не дольше 30-40 минут, а затем переключиться на другое дело или хотя бы на несколько минут перевести взгляд от книжки на какой-либо объект, расположенный в отдалении, – советует эксперт.

Развитию близорукости способствуют чтение при плохом освещении, а также близкое расположение книги к глазам. Расстояние от глаз до парты должно быть не менее 33-35 сантиметров.

Также замечено, что усидчивые дети чаще имеют проблемы со зрением, поэтому при подготовке домашнего задания давайте возможность ребенку периодически переключаться на что-то другое.

Ни в коем случае нельзя давать нагрузку глазам во время болезни, в этот период риск стать близоруким особенно высок. Гормональные сбои, травмы головы и инфекционные заболевания — состояния, в которых питательные вещества поступают к органам зрения не в полной мере, могут способствовать развитию близорукости.

Неправильно подобранные очки не менее опасны, чем их отсутствие. Они вызывают головную боль, головокружения, повышение давления и снижают остроту зрения. Поэтому посещать офтальмолога очкарики должны регулярно.

Гимнастика для глаз

Тренируем аккомодацию, занимаясь культуризмом круговой мышцы глаз.

Садимся на расстоянии 25 см от окна. На стекло необходимо предварительно наклеить небольшую (размером с копеечную монету) букву «С». Один глаз прикрываем, а вторым начинаем смотреть 15 секунд на метку, стараясь увидеть место разрыва круга, потом 15 секунд вдаль – на дерево в отдалении за стеклом. И так по пять минут каждым глазом.