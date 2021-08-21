Правильная нагрузка глазных мышц поможет избежать проблем со зрением

За годы обучения в школе многие мальчишки и девчонки, увы, становятся очкариками. Заведующий отделением краевой офтальмологической больницы Владимир Лебедев дает советы, которые помогут настоящим и будущим школярам сохранить зрение.
Скоро зазвенят школьные звонки, и вновь ребята усядутся за парты: учить правила, старательно выводить закорючки в прописях, писать конспекты.
– Школа – это колоссальная нагрузка на весь организм, а особенно на глаза. Через них к нам поступает практически вся информация из окружающей среды, именно поэтому и беречь их должны как зеницу ока, – отмечает Владимир Лебедев.
Всему свое время. Не стоит пытаться опередить мгновенье и сделать из ребенка вундеркинда.
– Когда на прием ко мне приходят малыши-трехлетки с родителями и папы-мамы с гордостью сообщают о том, что их ребенок знает все буквы, то мне искренне жаль кроху. Это все равно что на маленького и худенького человека возложить ношу, как на культуриста. Глаза должны быть готовы к нагрузкам, натренированы. В противном случае получатся, что ребенка научили читать в ущерб его здоровью, – констатирует эксперт.
Вдаль человек смотрит практически без напряжения, а вот четко увидеть близко расположенный предмет – довольно большая нагрузка для наших глаз.
– Специальный механизм, так называемая аккомодация, помогает нам в этом нелегком процессе, – отмечает доктор. – Внутри глаза расположена аккомодационная круговая мышца, которая множеством тонких нитей прикреплена к хрусталику. Она своим напряжением может изменять его толщину.
Когда мы смотрим вдаль, мышца расслабляется и подтягивает к себе хрусталик, делая его плоским, за счет чего мы можем видеть предметы, удаленные от глаза на три и больше метров. При этом уменьшается натяжение сосудов и в мышцу поступает свежая струя крови.
Чтобы рассмотреть что-либо вблизи, мы усилием мышцы утолщаем хрусталик. В это же время сосудистый слой натягивается, и кровь выталкивается из сосудов. Таким образом, получается, что аккомодация для глаза – как второе сердце.
Одномоментно можно давать нагрузку на зрение не более, чем возраст, умноженный на два. Например, в 7 лет сидеть за гаджетами разрешается 15 минут, а потом необходима физическая активность 5-15 минут и только после этого вновь браться за компьютерную игру.
– В народе говорится: «От осинки не родятся апельсинки». Если у родителей, бабушек и дедушек очки, то к зрению ребенка нужно относиться с особым вниманием. Генетическую предрасположенность еще никто не отменял, – поясняет опытный офтальмолог.
Это значит, что ребенка необходимо показывать врачу, следить за гигиеной его зрения и не требовать излишней усидчивости при штудировании учебников.
– Иногда при беге у спортсмена неожиданно сводит ногу. Происходит спазм. То же самое нередко случается и с глазами. При значительных зрительных перегрузках аккомодационная мышца отказывается работать. Но уроки в самом разгаре – ребенку нужно продолжать читать и писать. И тогда он ищет другой способ адаптации зрения вблизи – начинает подносить книжку к самому носу, тем самым ускоряя наступление близорукости, – констатирует Владимир Ильич.
– При выполнении домашних заданий не требуйте от первоклассника того, чтобы он в один присест выполнил все домашние задания. В идеале делать перерыв или переключаться на другой вид работы семилетке требуется через каждые 15-20 минут. В более старшем возрасте кропотливые, требующие напряжение глаз занятия можно выполнять не дольше 30-40 минут, а затем переключиться на другое дело или хотя бы на несколько минут перевести взгляд от книжки на какой-либо объект, расположенный в отдалении, – советует эксперт.
Развитию близорукости способствуют чтение при плохом освещении, а также близкое расположение книги к глазам. Расстояние от глаз до парты должно быть не менее 33-35 сантиметров.
Также замечено, что усидчивые дети чаще имеют проблемы со зрением, поэтому при подготовке домашнего задания давайте возможность ребенку периодически переключаться на что-то другое.
Ни в коем случае нельзя давать нагрузку глазам во время болезни, в этот период риск стать близоруким особенно высок. Гормональные сбои, травмы головы и инфекционные заболевания — состояния, в которых питательные вещества поступают к органам зрения не в полной мере, могут способствовать развитию близорукости.
Неправильно подобранные очки не менее опасны, чем их отсутствие. Они вызывают головную боль, головокружения, повышение давления и снижают остроту зрения. Поэтому посещать офтальмолога очкарики должны регулярно.
Тренируем аккомодацию, занимаясь культуризмом круговой мышцы глаз.
Садимся на расстоянии 25 см от окна. На стекло необходимо предварительно наклеить небольшую (размером с копеечную монету) букву «С». Один глаз прикрываем, а вторым начинаем смотреть 15 секунд на метку, стараясь увидеть место разрыва круга, потом 15 секунд вдаль – на дерево в отдалении за стеклом. И так по пять минут каждым глазом.