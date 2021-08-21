Программа, посвященная Дню Государственного флага пройдёт в краеведческом музее

Программу «Символы России и Алтая» покажут в филиале Краеведческого музея на пр. Краснорамейском, 28, в воскресенье 22 августа.



Фото: «Вечерний Барнаул»

День Государственного флага в России который отмечают с 1994 года, напоминает официальынй сайт города. Российский триколор имеет более чем трехвековую историю. Он появился во времена Петра I, а изображение двуглавого орла, ставшего впоследствии частью герба, замечено еще на печатях московских князей XV века. Сотрудники краеведческого музея расскажут, как складывались государственные атрибуты и какие исторические события на это повлияли. Также гости узнают историю официальных символов Алтайского края и Барнаула. Изображение белого коня на гербе Барнаула вскоре станет историей, что делает разговор о государственных символах актуальным», – отмечают в Министерстве культуры Алтайского края. Узнать подробно, почему будет изменен герб Барнаула, можно из материала «Вечернего Барнаула». Барнаульские геральдисты подробно разъяснили, какие изменения будут внесены и для чего это нужно.

Фото:

Фото: «Вечерний Барнаул»

В заключительной части программы для юных посетителей проведут мастер-класс по изготовлению флажка из цветной бумаги. Начало программы в 12.00, справки по телефону 20-51-44.