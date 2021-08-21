Сенсорную комнату открыли в Тальменском психоневрологическом интернате

Занятия в сенсорной комнате в Тальменском психоневрологическом интернате используют как современную технологию психологической работы для релаксации, адаптации, снятия напряжения и избавления от страха.

Фото: министерство социальной защиты Алтайского края

Оборудование для комнаты и песочной терапии приобрели в 2020 году в рамках подпрограммы «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Алтайском крае» государственной региональной программы «Доступная среда в Алтайском крае».

Специальные занятия проводятся по подгруппам 5-7 человек или индивидуально и длятся 40-45 минут. Количество участников зависит от цели работы и возраста проживающих в интернате. Все сеансы в сенсорной комнате проходят под наблюдением опытного специалиста. Сотрудники учреждения тоже могут пройти процедуру в качестве профилактики профессионального выгорания и исключения психоэмоциональных нагрузок, сообщает министерство социальной защиты края.