Социальная сеть «ВКонтакте» обновила свою видеоплатформу

В возможности сервиса добавлена поддержка 4К, возможность фонового просмотра и стриминг на TV.

Социальтная сеть «ВКонтакте» объявила о самом масштабном за последние шесть лет обновлении видеоплатформы, рассказал портал Лента ру. . Теперь пользователи смогут выбрать один из семи вариантов качества изображения, включая Full HD и 4K. Кроме того, доступна функция трансляции контента на Smart TV. Значительно поднят лимит на максимальный объем загружаемого файла — до 256 Гбайт. Также соцсеть стала поддерживать фоновый просмотр видео в режиме «картинка в картинке» на iOS и Android.

Реновация связана с ростом потребления пользователями сети видеоконтента и разработчики решили сделать просмотр видео не только удобным, но и доступным в лучшем качестве в любых сетях и на любых устройствах.Ранее сеть предоставила пользователям доступ к технологии раздачи видео, трансляций и звонков.