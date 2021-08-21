Телефонные мошенники придумали новую уловку для обмана россиян

Мошенники начали пугать доверчивых россиян ни больше ни меньше — уголовным преследованием.

Чем больше мы узнаём о способах мошенничества, тем изощрённее становятся мошенники.

Мошенники усовершенствовали старые схемы с резервным счётом, на который нужно переводить деньги с целью «спасти» их, добавив элемент запугивания жертв уголовным преследованием, если те захотят сами обратиться в свой банк и уточнить информацию, рассказывают РИА Новости.

По словам экспертов, в настоящее время мошенники нередко прибегают к схеме, которая начинается с «традиционного» звонка потенциальной жертве, которой сообщают, что на её финансовые активы посягают мошенники и необходимо срочно перевести все деньги на «временный счет». У жертвы уточняют адрес электронной почты, на который позже присылают фейковые письма из банка, Центробанка и копии удостоверений сотрудников регулятора. В этих письмах нет никаких номеров телефонов и фишинговых ссылок, просто указаны реквизиты «резервного» счёта, на котором якобы все средства будут в безопасности до завершения «процедуры обновления лицевого счёта».

Из новых уловок — это угрозы наступления уголовной ответственности «за распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ». То есть жертву пугают уголовным преследованием, если она попытается позвонить в банк и проверить информацию о необходимости смены лицевого счета и перевода всех денег на какой-то резервный счёт. Это самый главный козырь, на который делают ставку злоумышленники. Все эти угрозы не имеют под собой никаких оснований. Сотрудники полиции напоминают: самый лучший способ сохранить свои средства — это прекратить разговор с мошенником, не сообщать им никакой личной информации, в том числе электронную почту, ни в коем случае не переводить свои деньги ни на какие резервные счета и перезвонить в банк.