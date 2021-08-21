В Госдуме предложили внести срок службы в армии в трудовой стаж для досрочной пенсии

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, согласно которому срок службы в армии может быть включен в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. «В силу высокой значимости для государства и общества период службы в армии должен оцениваться не ниже обычной работы при досрочном выходе на пенсию», – отметил один из авторов инициативы.

Фото: Андрей Чурилов

Планируется, что в случае принятия законопроекта изменения могут вступить в силу уже с 1 января 2022 года.

Длительный стаж

Напомним, сегодня россияне имеют право досрочно выйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста. Эта возможность предусмотрена для мужчин со стажем не менее 42 лет и женщин со стажем не менее 37 лет, но уйти на заслуженный отдых можно не ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. В необходимый для этого стаж сейчас включаются только периоды работы (или другой деятельности, за которую выплачивались страховые взносы в ПФР) и один вариант нестрахового периода – временная нетрудоспособность с получением пособия по обязательному социальному страхованию (больничные).

Авторы законопроекта посчитали, что гражданин, отслуживший два года срочной службы в армии и далее непрерывно работавший, к 60 годам не может накопить необходимые 42 года стажа, хотя недостающие два года он посвятил службе Родине.

К слову, подобная ситуация складывается и у женщин, находившихся в отпуске по уходу за ребенком, и у граждан, ухаживающих за нетрудоспособными родственниками. Поэтому в 2019 году аналогично обсуждали уход за ребенком как возможное новое основание для досрочного выхода на пенсию. Если начать работать в 18 лет, к 55 годам накопится необходимый стаж в 37 лет, но ведь из него исключат время ухода за ребенком, а значит, в минимально возможном возрасте уйти на досрочную пенсию смогут только женщины без детей, у остальных дата незначительно отодвинется от стандартного пенсионного возраста. Тогда изменения в условия назначения досрочной пенсии приняты не были. Сегодняшнее законодательство рассматривает разные обстоятельства для досрочного выхода на пенсию, и длительный стаж – лишь одно из них, не смешиваемое с другими.

Особые условия

– На сегодняшний день в длительный стаж периоды службы не включаются, в том числе службы в другом ведомстве – например, в МВД, – уточняет Ольга Ожередова, заместитель начальника отдела назначения пенсий УПФР в Барнауле. – Право на досрочную пенсию включает только те периоды, за которые уплачивали страховые взносы. За периоды службы взносы в ПФР не уплачиваются – как по призыву, так и если человек служит в силовом ведомстве: это граждане, освобожденные от уплаты взносов.

Военные пенсионеры получают пенсию за выслугу лет или по инвалидности по линии Министерства обороны, МВД, ФСБ и ряда других силовых ведомств. Многие военнослужащие после увольнения с военной службы продолжают гражданскую трудовую деятельность. В этом случае работодатели производят за них денежные отчисления в систему обязательного пенсионного страхования, и при соблюдении определенных условий у военных пенсионеров возникает право на получение пенсии еще и по линии ПФР.

Ольга Ожередова напоминает, что помимо длительного стажа, есть и другие основания для досрочного выхода на пенсию. Такое право предоставляется инвалидам, родителям и опекунам инвалидов с детства, матерям пяти и более детей, жителям Крайнего Севера при определенных условиях. Также досрочная пенсия предусмотрена для лиц, работающих в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, за которые работодатели уплачивают дополнительные страховые взносы на пенсию по специальным тарифам.

Учесть все

В то же время в назначении страховой пенсии без досрочного выхода учитывается не только рабочий стаж, но и нестраховые периоды. С 2015 года для расчета будущей пенсии каждый год трудовой деятельности оценивается в индивидуальных пенсионных коэффициентах (ИПК), количество которых напрямую зависит от суммы страховых взносов в Пенсионный фонд. В формировании будущего пенсионного капитала участвуют и социальнозначимые периоды, в течение которых человек вынужденно не работал – рождение ребенка, служба в армии, уход за инвалидом и другие. За каждый такой год назначается определенное количество пенсионных коэффициентов. За год ухода за ребенком начисляется от 1,8 до 5,4 ИПК: с каждым следующим ребенком количество начисляемых баллов возрастает. По 1,8 ИПК полагается за полный календарный год за периоды прохождения военной службы по призыву, ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом старше 80 лет. Также не более 5 лет учитывается в периоды проживания супругов военнослужащих по контракту в местностях, где у них отсутствовала возможность трудоустройства, и в периоды проживания за границей супругов дипломатов и консулов.

Эти периоды участвуют также в формировании размера страховой пенсии. Все накопленные коэффициенты суммируются и умножаются на стоимость одного коэффициента, которая ежегодно меняется. Поэтому если женщина, например, работала официально в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком, то у нее будет право выбора, какие ИПК использовать при расчете своей пенсии: или за работу, или за нестраховой период. Важно, что перечисленные периоды засчитываются в страховой стаж при условии, если им предшествовали или за ними следовали периоды работы – продолжительность «перерыва» и периода работы не имеет значения.