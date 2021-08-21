Воров, ограбивших ювелирный отдел в Барнауле через дыру в стене, задержали в Новосибирске

Подозреваемых обнаружили в столице Сибири – в руки полиции попали три из четырёх предполагаемых преступника.

Фото: u_crimes_brn

О задержании сообщает “МК на Алтае” со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инсайдер рассказал, что полиция задержала троих мужчин, при чём они были в той же одежде, в которой совершили ограбление. Четвёртый сообщник пока находится на свободе, но, скорее всего, его также скоро поймают. Украденных ювелирных изделий у подозреваемых не обнаружили. Как пояснил источник, они вряд ли сдадут украшения, поскольку это никак не повлияет на приговор.

Напомним, в ночь на 9 июля четверо молодых людей пробрались на первый этаж барнаульского ТЦ “Лето” через проделанную в обшивке здания дыру и вынесли из отдела с ювелирными украшениями товаров предположительно, на сумму около 6 млн рублей. По данным полиции, ворам – по 20 лет, они действовали по наводке, а украденные изделия не были застрахованы.