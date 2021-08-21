Всем нужна ласка. Во всемирный день бездомных животных рассказываем, как в Барнауле помогают уличным кошкам и собакам

«Ласка» – единственная в Барнауле общественная организация, оказывающая помощь бездомным животным. Отношение к ней и ее сотрудникам разное. Одни убеждены, что это дело благое и нужное, другие уверены, что содержание или пристройство уличных котопсов занятие бессмысленное. Но достаточно провести здесь день, чтобы понять, насколько важна для горожан работа приюта, а заодно и то, что в том, что все эти собаки и кошки оказались на улице, зачастую эти самые горожане и виноваты.

Фото: Ярослав Махначёв.

Что на обед?

На входе в «Ласку» меня встречает хромой солидный пес. Это Мартин, в приюте он живет уже лет пять. Его когда-то сбила «Газель», Мартин получил перелом трех лап. Девушка Аня, в то время студентка ветеринарного факультета и волонтер «Ласки», его выходила, поставила на ноги. Аня, точнее, Анна Корчуганова уже работает по профессии, с приютом все также сотрудничает. А Мартин теперь живет в «Ласке», о прошлой жизни напоминает разве что хромота. Пес спокойно смотрит на посетителей, но радости особой не высказывает. Оно и понятно, от людей он уже натерпелся.

Рабочий день в «Ласке» начинается с девяти утра. Напрасно кто-то думает, что приют – это воля вольная, сидят себе люди, за собачками смотрят да в телевизор. Здесь, как в любом предприятии и организации, четкое расписание, последовательность действий. Отдохнуть здесь можно разве что во время перерыва на обед. Больше некогда, дел полно, и время за ними летит незаметно.

Начинается все с уборки территории и помещений с животными. На кухне тем временем в двух больших котлах, на 160 литров каждый, варится обед для собак. Ну или завтрак – как хотите. Сегодня здесь хозяйничает администратор Любовь Дементьева. Вообще, в «Ласке» есть свой штатный повар Светлана, но она приболела, поэтому за кулинарное дело взялась Любовь.

– Сегодня собакам даем рубец. На вид не очень приглядный, но для них это – самая вкусная и полезная штука, – поясняет она.

Один из котлов навороченный, с автоматическим перемешиванием содержимого, во втором приходится это делать вручную. В день для собак варят четыре таких котла.

Фото: Ярослав Махначёв.

– Смешиваем разные крупы – гречка, риск, геркулес. Бывает, пельмени привезут. Мясо всегда добавляем, чтобы вкуснее и сытнее было. Хорошо помогает одна из музыкальных школ, каждый месяц привозят култышки или рубец. Последнее даем сырым, а на култышках хороший наваристый бульон получается, в который потом крупу добавляем, – рассказывает Любовь.

В день на еду собакам уходит полтора мешка крупы, мяса питомцы тоже получают вдоволь, не голодают. Покупают все сами, но с провиантом помогают и барнаульцы: и частные лица, и предприятия. Одни привозят сами, другим можно позвонить – не откажут. Причем большинство своих добрых дел не афишируют.

Кошки в «Ласке» на сухом корме. Это проще, не надо варить, но дороже. Если о мясе и крупах для собак еще получается договориться с некоторыми предприятиями, что-то предоставляют бесплатно, то с «сушкой» для кошек вариантов нет – приходится закупать. Большинство сидят на недорогих вариантах, но есть несколько питомцев с проблемами со здоровьем, которым надо спецпитание ветеринарной серии.

Одновременно с кашеварством Люба успевает давать поручения сотрудникам: водителю – куда поехать и что забрать, девочкам-волонтерам – куда и что унести.

Всего в «Ласке» работает девять человек в смену – помимо администратора, четверо дежурных на собаках (двое на улице и двое в помещении), один на кошках, дежурный на ресепшене, повар и ветфельдшер. И это – почти на 600 псов и 120 кошек. График сменный, в основном два через два. Еще есть водитель, ловец животных и приходящие ветеринары-хирурги. Работа здесь специфичная, и, что говорить, не слишком прибыльная, так что идут сюда не за деньгами, а по призванию. Сама Любовь Дементьева в «Ласке» трудится 19 лет. По образованию она зоотехник, одно время еще работала на почте, совмещаяя ее с делами приюта, но потом поняла, что лучше сосредоточиться на одном. Она вспоминает, что когда-то давно мечтала о приюте для животных. Можно сказать, мечта сбылась.

Сегодня одна из дежурных по собакам Дарья Нечунаева. В приюте она работает третий месяц. По образованию Даша повар, по специальности не устроилась, пришла работать сюда.

– Здесь мне нравится, – говорит она. – Еще бы тише было, но и к лаю со временем привыкаешь. Главное, я чувствую, что приношу пользу. Я все-таки планирую найти работу по специальности, но сюда потом все равно хочу приходить.

Фото: Ярослав Махначёв.

Собачьи судьбы

В здании на пр. Космонавтов, которое администрация города передала «Ласке» на безвозмездной основе в аренду, приют базируется одиннадцатый год. Своими силами сделали ремонт, обустроили необходимые помещения. Когда-то собаки здесь жили в здании да на небольшой прилегающей территории. Сейчас простора для них гораздо больше, а сам приют осваивает уже соседние здания и пространства, но об этом позже.

21 августа отмечается Всемирный день бездомных животных

Для кошек – две отдельные котокомнаты. Когда-то каждый усатый-полосатый тоже жил в своей клетке, но кошкам комфортнее вместе. Теперь для них два просторных помещения со всевозможными лазалками, лабиринтами и прочими радостями. Индивидуальные клетки – для заболевших ну или тех, кто категорически против компании.

Фото: Ярослав Махначёв.

Идем знакомиться с постояльцами «Ласки». Неподалеку от уже знакомого нам Мартина сидит Йосик, еще один старожил, на трех лапах. Четвертую когда-то давно ему откусил стаффорд, которого хозяин натравливал на бродячих псов. Йосику уже лет 12, и он почти наверняка остаток жизни проведет в приюте.

Конечно, большинство обитателей «Ласки» – беспородные. Но есть и породистые псы, причем даже редких и дорогих пород. Например, Булат, русская псовая борзая. Красавец лениво вылез из будки, зевнул, собрался было гавкнуть, да передумал. Судьба его неоригинальна. Уже немолодой пес жил у пенсионера, которого дети перевезли к себе. А для Булата места не нашлось. Уже было много желающих забрать его из приюта, но, когда узнавали особенности породы да о возрасте, передумывали.

Фото: Ярослав Махначёв.

А еще в «Ласке» целая армия из хаски – шесть штук.

– Этого хозяева не могли продать и привезли сюда, у того была сломана лапа, владельцы лечить его не стали, Искра тоже отказница, – рассказывает Любовь. – Алтая привязали к дверям приюта. Банди, перед тем как к нам попасть, неделю по Власихе бегал. Нашли хозяйку, оказалось, что ее муж умер, а она ездовым спортом не увлекается и заниматься с собакой не может.

Когда хаски в приюте стало много, решили их использовать по назначению, для ездового спорта. У ласкинской упряжки уже много побед в различных соревнованиях, а в позапрошлом году экипаж «Ласки» зимой даже поднимался на перевал Дятлова. Обошлось все хорошо и без мистики.

Собаки в «Ласке» сидят в вольерах (часть на улице, часть в помещении) и в будках. Первые – для щенков, больных или тех, кто спокойно относится к соседству и не обладает большими габаритами. Будки – для всех остальных. Проблем с ними нет, хватает. Какие-то собирают сами, периодически собачью недвижимость привозят барнаульцы. Однажды «Ласка» выиграла губернаторский грант на строительство будок, с воплощением проекта в жизнь помог строительный техникум. Так появилось несколько рядов комфортных будок, построенных по всей собачьей науке. Еще две-три собаки ходят по территории приюта сами по себе – конвойщики, как их с улыбкой называет Люба. Они по пятам следуют за сотрудниками, будто и правда проверяют, как те работают.

– В этом году мы выиграли еще один грант, президентский, он пойдет на обустройство территории, на которой живут собаки. А то весной тут много воды, вот хотим разобраться с водоотведением, – рассказывает администратор.

Среди множества отчаянно лающих собак замечаю одну повышенной лохматости, которая тихо наблюдает за нами, а потом скромно скрывается в будке.

– Это Флоренция, ее на ул. Фомина подобрали, под машину попала. Она явно хозяйская была, но те ее, видимо, не искали, – замечает Люба.

Фото: Ярослав Махначёв.

Не всем нужна неволя

Уже несколько лет приют работает по договору с администрацией, которая выделяет деньги на отлов и стерилизацию собак. Почему-то многие думают, что выглядит это так: упала на счет энная сумма, и сотрудники должны по первому требованию жителей приезжать и забирать собаку. Когда это не происходит, начинаются возмущения, мол, за что вам деньги платят?

– Поймали мы за месяц, например, 50 собак, привили, проглистогонили. По каждому действию необходима отчетность, заполняем документы, отправляем их в администрацию, и нам, в соответствии с проделанной работой, перечисляются средства. В следующем месяце все точно так же, – объясняет Люба.

Когда вышел закон, разрешающий стерилизованных собак, не представляющих угрозу для окружающих, возвращать в естественную среду обитания, в приюте выдохнули, работать стало легче – ушла вечная проблема нехватки мест. Возможно, вы видели на улицах города собак с биркой на ухе. Некоторые считают, что это клеймо с данными о животном и его владельце, начинают его ловить либо опять же звонить в «Ласку». На деле же бирка обозначает, что собака здесь уже была. Ей поставили прививки, стерилизовали, она миролюбива и опасности не представляет.

В год «Ласка» обрабатывает около тысячи заявок на отлов животных, в основном это, конечно же, собаки. Хозяев себе находят около трехсот псов в год. Если всех остальных оставлять в «Приюте», место закончится очень быстро.

Любовь Дементьева: – Например, привезли собаку со щенками. Щенков раздали, мать стерилизовали, обработали. Если она спокойная, не агрессивная, сама выросла на улице, пуглива, нелюдима, то и хозяева для нее вряд ли найдутся. Зачем ее держать, если в естественной среде ей лучше, а нежелательных щенков у нее больше не будет? Конечно, если собака проявляет агрессию или больна, нуждается в уходе, такую отпускать не будем.

Фото: Ярослав Махначёв.

А еще приют нередко обвиняют в том, что не хотят брать собак – мол, мы подобрали щенка или нам подбросили кота, везем к вам, а вы отказываетесь.

1200 операций

– В большинстве подобных случаев звонящие пытаются избавиться от своих животных. Я почти 20 лет в «Ласке», полгорода знает, где я живу и работаю, но мне ни разу домой никого не подбрасывали, – говорит Любовь Дементьева. – Приезжаешь по такому звонку, смотришь собаку, а она явно домашняя – след от ошейника, контактная, чистая.

Фото: Ярослав Махначёв.

В прошлом году «Ласка» выиграла президентский грант на открытие пункта льготной стерилизации животных. По условиям, на сумму, три миллиона рублей, надо было обустроить веткабинет и провести не менее тысячи бесплатных стерилизаций животных. Помещение дала администрация города, выделив старые столярные цеха по соседству со зданием приюта. Сотрудники «Ласки» сделали ремонт, закупили оборудование. За год провели 1200 бесплатных операций по стерилизации собак и кошек – не своих, а принадлежащих барнаульцам. Сейчас операции также делаются, пусть и за деньги, но стоимость существенно ниже, чем в ветклиниках. В этом году прооперировали уже пятьсот животных. Польза от открытия пункта стерилизации не только населению, но и для «Ласки» – теперь своих питомцев не надо возить в клинику, туда теперь обращаются по тяжелым случаям. По пятницам, субботам и воскресеньям здесь оперируют животных от населения, в остальные дни – своих.

Стерилизацию в «Ласке» проводят опытные врачи, клинике помогают ветеринары Ульяна Маршалкина, Наталья Барило, Елена Швигель. Продолжает работу и Анна Корчуганова, о которой уже говорили выше. А студенты нередко приходят на практику. Одна из таких практиканток – Дарья Макарова, студентка АГАУ.

– Здесь уникальная база для практики, столько интересных случаев, – говорит она. – Потому я и решила сюда прийти. Я окончила только первый курс, операции не провожу, только ассистирую. Но контролирую состояние животных, даю таблетки по назначению, ставлю уколы. Работы тут хватает.

Если стерилизацию «Ласка» проводит своими силами, то за остальным лечением нужно обращаться в ветклиники. Учитывая, что собаки попадают сюда с улицы, многим нужна помощь, серьезная и недешевая. Благо, ряд клиник соглашаются помогать в долг, а благодаря поддержке горожан удается потом его возвращать. На днях псу средних размеров по кличке Пако за пару дней собрали 40 тысяч рублей. Собака попала под машину, требовалась сложная операция на сломанной лапе – остеосинтез. Сейчас Пако уже восстанавливается, правда, гостей встречает достаточно злобно.

Мешки у дверей

Звонки на отлов животных поступают в диспетчерскую «Ласки» либо в администрации города. Бывает, что случай экстренный, например, собака бросается на людей или большая стая замечена рядом со школой или детским садом, на такие вызовы реагируют сразу. Иногда происходит так, что люди по собственной доброте создают проблемы.

– Например, женщина решила подкармливать собак – хорошее дело. Но делала это в крайне неподходящем месте: с одной стороны школа, с другой детский сад, а между ними – дорога. Собаки принялись охранять свою территорию, необходимо было вмешиваться, – рассказывает Любовь. – Сейчас проблемная точка – рынок ВДНХ. Там тоже женщина подкармливает собак, причем, что называется, до отвала, на любой вкус. Просим ее пару дней этого не делать, чтобы собаки подошли к нам, можно было их поймать, стерилизовать, пролечить, выявить агрессивных – она отказывается.

Фото: Ярослав Махначёв.

Еще животных частенько подбрасывают в «Ласку», причем самым варварским способом. Однажды работники заметили какие-то странные мешки под кустами. Сначала решили, что это вещи сотрудников соседней организации. Но вечерело, мешки не забирали, решили проверить – в них оказалось полным-полно котят. Так что коробки или сумки с животным и запиской, вроде «Его зовут Яша, ест все», – тут явление частое.

А порой собаки и сами приходят к дверям приюта. Однажды так появилась здоровенная кавказская овчарка, пришла и легла у порога. Видимо, решила, что тут ей будет лучше.

Чудеса случаются

– Это же Жорик! Нашелся? – спрашивает Люба девочку лет 12, которая держит на руках рыженького пса с симпатично загнутыми ушками. Ксюша, та самая девочка, один из волонтеров приюта. Дети сюда приходят нередко. Дома им запрещают держать животных, вот они и ищут варианты, заодно помогают, чем могут. А Жорик – один из постояльцев приюта, которого на днях взяли домой, но сегодня вернули назад с формулировкой «аллергия». Правда это или просто наигрались и решили, что хватит – история умалчивает. Хорошо, хоть к вопросу подошли ответственно, привезли с поводком, игрушками, витаминами, а не просто подбросили под дверь или вообще выкинули на улицу.

Фото: Ярослав Махначёв.

В год из приюта, как уже говорили, забирают около 300 собак, причем интерес возникает периодами. Сейчас, летом, затишье, все в отпусках да на дачах. Но зато осенью отбоя от желающих не будет. Правда, тогда же вырастет и число новых постояльцев – осенью люди уезжают с дач, оставляя там прикормленных за лето котов и псов.

Любовь Дементьева говорит, что для каждого пса найдется хозяин, но, увы, не все до этого успевают дожить. Часто люди приходят в приют в поисках породистой собаки. Когда спрашивают, какой именно, ответить затрудняются. Видимо, дворняжек за собак не считают.

Больше всего берут щенков или мелких собак для дома либо больших – для охраны. Средненькие, серенькие и неприметные мало кого интересуют. Но чудеса случаются. Бывает, придет человек, посмотрит в глаза невзрачного пса – и будто искра промелькнет, уходит с ним.

Фото: Ярослав Махначёв.

– За всю историю «Ласки» у нас было несколько ротвейлеров. Одного помню особенно, очень серьезный пес, никого не подпускал, сотрудники к нему сами аккуратно, по стеночке подходили, только чтобы миску с едой поставить. Как-то пришел парень, который искал ротвейлера. Сказали ему, что есть у нас такой, но случай сложный. Парень подошел к вольеру, что-то сказал псу, открыл дверь, надел ошейник, намордник и спокойно вывел его на улицу. И потом они жили душа в душу, – вспоминает Люба.

Вернуть к нормальной жизни

«Ласка» – не закрытый режимный объект, сюда регулярно приходят посетители. Одни приносят корм, лекарства и другие жизненно необходимые приюту вещи. Другие посещают котокомнаты. Третьи приходят погулять и позаниматься с собаками.

Фото: Ярослав Махначёв.

В «Ласке» их не только содержат, лечат и пристраивают, но и пытаются адаптировать к нормальной жизни в обществе. Несколько лет назад в приюте открылся кинологический кружок, куда могли прийти все желающие, позаниматься с питомцами и научить их элементарным командам. Сейчас кружок вырос в полноценный центр воспитания, социализации и дрессировки собак «Пора домой». Создать его получилось благодаря еще одному выигранному в прошлом году президентскому гранту.

Фото: Ярослав Махначёв.

На полученные средства приют построил площадку на территории, где можно гулять с собаками и заниматься аджилити – прохождением полосы препятствий, одному из кинологических видов спорта. А сейчас в помещении по соседству с пунктом стерилизации идет обустройство помещение для занятий, где можно тренироваться зимой или в плохую погоду.

– Проект «Пора домой» предусматривает три направления, – рассказывает заместитель председателя «Ласки» Софья Куликова. – Первый – это выгул. По пятницам, субботам и воскресеньям все желающие могут приходить к нам, выбирать собак и проводить с ними какое-то время на специальной площадке. Кинолог перед этим расскажет элементарные правила обращения с животными – как держать поводок, как собакой управлять.

Второе направление – спортивное. Опять же все желающие могут заниматься ездовым спортом, каникроссом (бег с собакой), аджилити, трюковой дрессировкой с питомцем из приюта. Третий вид работы – воспитание и социализация, самый большой и объемный. Он направлен на коррекцию поведения собаки и предусматривает теоретический и практический курс, который ведет зоопсихолог Ольга Жукова.

Во втором и третьем направлении участвуют около 80 человек – кураторов, так здесь называют волонтеров, занимающихся с собаками и кошками. Одни просто стараются участвовать в судьбе животного – помогают с кормом, лечением, пристройством. Другие активно занимаются со своими подопечными – гуляют, тренируются, дрессируют. Всего у «Ласки» около 130 кураторов. Своих приходящих хозяев имеет около двухсот собак, живущих в «Ласке».

Стать куратором может любой желающий от 13 лет, достаточно прости прийти в приют и заявить о своем желании работать с животными.