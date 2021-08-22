Барнаульских библиотекарей приглашают на конкурс «БиблиОбраз-2021»

Цель конкурса − выявление и обобщение инновационного опыта библиотек в совершенствовании информационного обслуживания. В основные задачи входит внедрение коммуникационных технологий, организация информационного пространства и библиотечного фонда школьной библиотеки в рамках социального партнерства.

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Поучаствовать в конкурсе могут заведующие библиотеками и библиотечно-информационными центрами, библиотекари, педагоги-библиотекари краевых государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, сообщается на официальном сайте Алтайского края.

Конкурсный отбор участников проводят по трем номинациям в зависимости от количества участников в общеобразовательной организации:

– с численностью учеников до 100 человек;

– с численностью учеников от 101 до 400 человек;

– с численностью учеников более 401 человека.

Конкурс проводится в 2021 году два этапа: заочный этап (до 31 октября) и очный (с ноября). Лауреатов и победителей конкурса наградят дипломами и денежными премиями. При этом заявку на конкурс можно подать до 31 сентября 2021 года.

Алтайский институт развития образования имени Адриана Топорова проведет вебинар для участников по вопросам оформления материалов, предоставляемых на конкурс. Видео-встреча состоится 26 августа в 14:00.

Регистрация участников заочного этапа проходит на основании заявления, направленного по электронной почте baa-bibl@iro22.ru или предоставленного в институт по адресу: Барнаул, проспект Социалистический, 60, кабинет 210 с 9:00 до 17:00 в будни. Дополнительную информацию о конкурсе можно найти на сайтах Министерства образования и науки Алтайского края и Алтайского института развития образования имени Адриана Топорова.

Задать вопросы можно по телефону (3852) 55-58-97 (добавочный 2301) начальнику библиотечно-информационного сектора Александре Анатольевне Балашевой, сообщает портал Алтайского института развития образования.