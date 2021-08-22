Барнаульское лесничество напоминает жителям о соблюдении правил пожарной безопасности

Отдел обеспечения полномочий в области лесных отношений по Барнаульскому лесничеству обратилось к гражданам с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы не создавать и не распространять возгорания в лесах.

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Со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

– использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни) в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок(на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах использование отрытого огня допускается на площадках, отделенных не менее 0,5 метра. Открытый огонь (костер, мангал, жаровня) после завершения сжигания порубочных остатков или его использования с иной целью тщательно засыпается землей или заливается водой до полного прекращения тления;



– бросать горящие спички, окурки, и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки);



– применять при охоте пыжи из горючих (способных самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления) или тлеющих материалов;



– оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и другие горючие вещества) в не предусмотренных специально для этого местах;



– заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;



– выполнять работы с открытым огнем на торфяниках;



– засорять лес отходами производства и потребления.



За подобные нарушения «Правил пожарной безопасности в лесах» частью первой статьи 8.32 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде административного штрафа для граждан в размере от 1500 до 3000 рублей.

Частью второй статьи 8.32 КоАП РФ предусмотрено административное наказание для граждан в размере от 3000 до 4000 рублей за выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра. Частью четвёртой статьи 8.32 КоАП РФ предусмотрено административное наказание для граждан в размере 5000 рублей за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека.



Виновные в возникновении лесных пожаров понесут как административную, так и уголовную ответственность, сообщил официальный сайт города.



В случае обнаружения пожара в лесу или на землях, непосредственно прилегающих к лесу, обращайтесь по телефонам: 8-800-100-9400 – прямая линия лесной охраны; 8(3852)63-66-40 – Управление лесами Алтайского края; 101, 112 – единые телефоны экстренных служб (для мобильных телефонов).