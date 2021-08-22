Бело‑сине‑красный: значение цветов флага России

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании Указа Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации».

Фото: canva.com

Флаг является одним из главных символов российской государственности. Он представляет собой полотно трёх цветов: белого, синего и красного.

Ни один государственный праздник не обходится без этого символа: им украшают госучреждения и жилые дома, торжественно проносят на шествиях и парадах. История этого символа полна событий, как и история самой России. Цвета флага олицетворяют всё самое важное для россиян.

Возникновение флага России в виде, приближенном к современному, связано ещё с реформами Петра Первого. В допетровские времена стяги представляли собой расшитые золотом и серебром полотна с изображёнными на них церковными символами, картинами из Священного писания, длинными титулами государя или вельмож, командующих войском.

В период царствования Алексея Михайловича Романова в России была развернута масштабная деятельность по судостроению. Возведением и организацией флота частично заведовал талантливый голландский кораблестроитель Дэвид Батлер. Сконструировав своё дебютное военно-ходовое судно, впоследствии получившее название «Орёл», он попросил о знамени, которое можно было бы поднять в момент первого спуска судна на воду. Тогда отмечать корабли уникальными флагами-знамёнами являлось традицией. Царь постарался учесть пожелание специалиста по кораблестроительному делу и обратился за помощью к иностранным мастерам. Они предложили несколько вариантов. Наиболее привлекательным оказался тот, что представлял собой полотно, состоящее из блоков полос: красного, синего и белого. Поскольку предложенная гамма сочеталась с используемыми на гербе Москвы оттенками, Алексей Михайлович принял решение оставить её.

Фото: canva.com

В то время расцветка интерпретировалась следующим образом:

светлая полоса обозначала свободу и независимость;

голубая была связана с церковными образами и защитниками Русской земли;

алая свидетельствовала о смелости и бесстрашии воинов.

Когда власть перешла к Петру I, он выпустил официальный указ об изменении цветового решения полотен, поднимаемых на отечественных военных судах. Они стали отправляться в плавание под белыми знамёнами, крест-накрест перечёркнутыми синеватыми лентами. В народе данное оформление стало именоваться флагом Андрея Первозванного, так как император в то время почитал этого святого.

Возвращение к изначальному оформлению триколора произошло только при императоре Александре III. Примечательно, что обозначение цветов осталось неизменным. Далее последовала революция 1917 года, после которой новое правительство упразднило всю империалистскую символику, заместив её яркими алыми полотнами-плакатами с надписью «РСФСР». Также появилась державная атрибутика — серп, молот, пятиконечная звезда. Возврат к традиционному триколору состоялся только в 1991 году, когда произошёл очередной государственный переворот.

25 декабря 2000 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон «О Государственном флаге Российской Федерации», в соответствии с которым Государственный флаг РФ представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета. Отношение ширины флага к его длине — 2:3.

Сегодня бело-сине-красное полотно у большинства ассоциируется с верой в крепкую и сильную державу. Выступающее в качестве символа народного единства, оно сплачивает людей, помогает преодолеть любые этнические конфликты и недопонимания.

Официального толкования цветов Государственного флага РФ не существует. Однако неофициально используется трактовка значений цветов, принятая в мировой геральдике.

Белый цвет означает мир, совершенство, благородство и открытость.

Синий — цвет веры и верности, постоянства и честности.

Красный цвет символизирует энергию, силу, мужество, любовь и кровь, пролитую за Отечество.