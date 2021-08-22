Есть женщина в русских долинах: алтайские археологи обнаружили в долине Чарыша средневековый курган

Уже третий год на берегу Чарыша археологи разбивают палаточный лагерь. Если ранее они вместе с волонтерами занимались исключительно разведывательными работами, в ходе которых находили как интересные вещицы, так и археологические памятники, то теперь приступили к настоящим раскопкам. Разрешение на проведение таких работ они получили всего три недели назад и к концу лета планируют полностью изучить один из обнаруженных курганов. Его исследованием они занимаются с 1 августа и уже обнаружили несколько десятков ценных находок – свидетельств деятельности древних людей.

Археологи надеются, что эта долина принесет еще много интересных находок.

Фото: Юлия Неволина

Это прорыв

Добраться до палаточного лагеря – тот еще квест. Если верить географической карте, последний населенный пункт на пути к нему – село Сентелек. На деле же после него есть еще крошечная деревня Машенка. Там по улицам свободно гуляют жеребята, не отстает от мамы десяток поросят, наблюдаются признаки существования коз. И живет всего 14 взрослых человек. Это последняя точка, где есть связь с большим миром. Причем не мобильная – таксофонная. Дальше – ни намека на цивилизацию, разве что небольшой клочок щебеночной дороги перед размытыми многодневными дождями грунтовыми колеями. В этом году по ним на микроавтобусе уже не добраться – только полноприводными автомобилями. После прошлого года мне лично этот опыт понравился больше: болтаться по салону грязной по самую крышу машине, которая то и дело принимает чуть ли не горизонтальное положение, всяко приятнее, чем выталкивать ее из лужи.

Место, куда нас привезли, действительно уникальное. Это довольно узкая долина, которая имеет выход сразу к двум рекам: Чарышу и Межеумку, одноименной с поселением, которое здесь располагалось до 1960-х годов.

– Изначально мы искали место для лагеря, которое было бы и удобным с точки зрения хозяйственной части, и далеким от туристических маршрутов, – рассказывает председатель Алтайского археологического общества, член Межведомственного совета по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций в Алтайском крае Михаил Сафронов. – Когда определились с местом, стали целенаправленно искать объекты культурного наследия и обнаружили в нескольких местах их признаки: керамику, фрагменты древних орудий. Казалось, что более глубокое исследование выявит эти объекты. Буквально второй-третий разведывательный шурфы (углубления примерно 30х50х70 см) вывел нас на каменные конструкции. В позапрошлом и прошлом годах мы не могли заняться настоящими раскопками в этих местах – ждали соответствующее разрешение из Министерства культуры РФ. В конце июля мы его получили, 32 минуты не останавливаясь кричали «Ура!». Это на самом деле прорыв, и теперь занимаемся исследованием кургана. Предположительно он относится к эпохе Средневековья.

Фото: Юлия Неволина

Курган планируют вскрыть, в научных целях извлечь все, что окажется внутри, и сделать историческую реконструкцию, вернув все камни на прежнее место – оригинальный вид памятника археологии фиксируют вручную на бумаге, с помощью фото- и видеосъемки. В дальнейшем здесь планируют открыть музей под открытым небом, чтобы любой желающий мог приехать, посмотреть, потрогать то, что было создано сотни тысяч лет назад, и при желании присоединиться к вскрытию новых курганов. К слову, их в этой долине много. Рядом с уже найденным находятся еще два более ранних, их фрагменты видно уже в этом раскопе.

Проект Алтайского археологического общества «Волонтёр науки: летний научно-образовательный лагерь» в этом году вновь стал победителем конкурса на предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики. Его научно-образовательная стационарная площадка уже третий год работает на территории Чарышского района и действует в качестве центра исторических реконструкций. Количество участников-добровольцев в этом году намеренно снижено, условия работы также приведены в соответствие с противоэпидемическими требованиями контролирующих органов.

Две стороны медали

Версий о том, кто бы в этих местах мог жить, у жителей лагеря нет. Археология – наука точная, выводы можно делать только по находкам. А они говорят, что как минимум последние 100 тысяч лет эта долина не пустовала.

– Здесь мы преимущественно находим скромный поселенческий материал, кости. Многим кажется, что они ничего не могут дать, но это не так. По их принадлежности мы можем сделать выводы об экономической деятельности населения, способах охоты,- говорит Михаил Сафронов. – Вообще у этого места, как у медали, две стороны, которые взаимно дополняют друг друга. В поселении мы находим то, что никогда не встретим в захоронении, и наоборот. В результате получим исчерпывающую информацию о людях, некогда проживающих здесь.

Археологические находки здесь валяются буквально под ногами. Так, ведущий научный сотрудник Алтайского археологического общества Сергей Ситников прошелся по только что вспаханному огороду одного из жителей Машенки и обнаружил рыболовное грузило эпохи неолита – его использовали 10 тысяч лет назад. Это обыкновенная крупная галька диаметром около шести сантиметров. Ее середина заужена с двух сторон. На это место удобно было наматывать веревку. Еще несколько подобных предметов найдено в долине.

Фото: Наталья Вязанцева

Сергей Ситников: – По моему глубокому убеждению, в этой долине находятся еще десятки курганных могильников. Об этом говорят всхолмления на полях, которые особенно заметны, когда трава еще небольшая. Хотя погребальный обряд – процедура стандартная, мы ждем, что курганы преподнесут нам свои сюрпризы.

Вообще количество находок, которые были сделаны этим летом, приближается к сотне. По подсчетам археологов, они выльются в две научно-исследовательские работы. Среди необычного – орудие из рога лося с зарубками, заготовка псалия (часть древнего уздечного набора), фрагмент керамики, украшенный гребенчатой елочкой (такие не характерны для территории Горного Алтая), накладка на лук, костяная рукоятка для шила, каменный нож с микроретушью эпохи палеолита…

– Некоторые предметы нашли только благодаря тому, что вся земля, которую убирают с кургана, тщательно просеивается через сито или перебирается руками, – поясняет Сергей Ситников.

Общими силами

Профессиональные археологи по большей мере руководят процессом, основную работу проделывают волонтеры. В допандейминое время на Алтай приезжали заинтересованные люди из Германии, Франции, Китая и других стран. Сейчас в связи с закрытием границ иностранное участие в экспедиции невозможно, зато жители других регионов нашей страны продолжают активно принимать в ней участие.

Ирина Носовская живет в карельском городе Суоярви. До места назначения добиралась трое суток.

– И нисколько не пожалела, – улыбается волонтер. – Еще в прошлом году хотела попасть к вам, но не сложилось. В этом решила не откладывать поездку, да еще и взяла с собой дочь, Арине 12 лет. Сначала отговаривали. Твердили: куда ты едешь, в незнакомые места, к незнакомым людям, непонятно зачем, да еще и с ребенком. Но мы отстояли свое желание. Как же здесь хорошо!

Фото: Юлия Неволина

Вся смена у них плотно расписана. Кроме раскопок здесь занимаются историческими реконструкциями, например, мастерят тарелочки из коры. Открыты все возможности для купания и рыбалки, сбора целебных трав. Впереди посещение Царского кургана, восхождение на самую высокую гору и сплав по Чарышу.

– Еще осваиваем новые навыки. Я только что познакомилась с нивелиром, – продолжает Ирина. – Моя мечта – дождаться вскрытия кургана. К сожалению, из-за дождя работу пришлось приостановить. Сейчас вроде погода наладилась. Очень хочется увидеть, что внутри. Кажется, я не переживу, если уеду ни с чем! Конечно, и из дома смогу узнать, что там найдется, но хочется-то самой потрогать. Надеюсь вернуться сюда на следующий год.

Арина первое время бунтовала – непосредственно в лагере узнала, что будет лишена связи.

– Два дня бунтовала, а потом ломка закончилась, теперь ребенок счастливый, вон землю перебирает, – смеется Ирина. – Зато тут настоящий зоопарк. В первую ночь кто-то плескался в реке и странно кричал. Оказалось, косули. Еще кто-то рылся в моих пакетах с печеньем. Да так настойчиво, что еле до утра дожили, страшновато было. Кроты под палатками ходы роют. Впечатлений всяких хватает, в общем!

Фото: Юлия Неволина

Древний символ

Эту долину в разговорах с местными жителями археологи обозначают как место бывшего поселка Межеумок. К удивлению, понимают их не все, чешут в затылке и после замешательства восклицают:

– Это где голая баба что ли?!

Все дело в том, что когда-то здесь обнаружили изображение Палеолитической Венеры, оно было выбито черточками в скале. К сожалению, сейчас оно утеряно где-то между скал, археологи очень рассчитывают рано или поздно его обнаружить.

– Это будет открытие мирового уровня – за Уралом нет ни одной Палеолитической Венеры, – подчеркивает Михаил Сафронов. – В народе ее так называют не случайно: это обнаженная женщина с большой грудью, большим животом и замытым лицом. Древние люди поклонялись ей как символу плодородия, матриархата каменного века, ее считали матерью всех людей на земле.