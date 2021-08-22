«Ночь кино» в Барнауле: что, где и когда можно посмотреть

Алтайский край присоединяется к Всероссийской акции «Ночь кино – 2021». Зрители могут посмотреть отечественные кинокартины 28 августа бесплатно.

Фото: pixabay.com

В кинотеатрах «Премьера» и «Пионер» покажут фильм «Конек-Горбунок» (6+) 2020 года режиссера Олега Погодина. Это сказочный блокбастер, снятый по мотивам одноименной сказки Петра Ершова о приключениях крестьянского сына Ивана-дурака и его верного помощника Конька-Горбунка − «ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами, да с аршинными ушами». Сеансы состоятся в 17:00.

Второй фильм − «Пальма» (6+) 2021 года режиссера Александра Домогарова младшего. Семейное кино, сценарий которого написан по мотивам реальных событий, происходивших в 1974-1976 годах во «Внуково». История о собаке по кличке Пальма, которая вынужденно расстается с хозяином: тот улетает заграницу, а верную собаку не берут на рейс и оставляют прямо на летном поле. Пальма прячется в аэропорту и каждый день встречает самолеты в надежде, что хозяин вернулся. Сеанс в «Пионере» пройдет в 19:00, а в «Премьере» в 19:20.

Ночной показ завершится кинокартиной «Огонь» (6+) 2020 года Алексея Нужного. Фильм жанра катастрофа о героической истории пожарных и спасателей, для которых привычные будни − это подвиги со смертельной опасностью. В «Пионере» показ состоится в 21:00, в «Премьере» в 21:40.

Также к акции присоединится сеть «КиноМир» (кинотеатры «Мир» в г. Барнауле и ТЦ Воскресенье в г. Бийске).

Бесплатные пригласительные билеты будут распространятся в кассах кинотеатров. О наличии мест и расписании показов можно узнать в социальных сетях и кассах кинотеатров, сообщает портал министерства культуры края.