Председатель Барнаульской гордумы поздравила жителей с Днём флага

Галина Буевич сказала, что праздник напоминает о единении, сплоченности и подвигах нашего народа, совершенных во имя Отечества. По её словам, российский триколор является символом свободы и независимости, олицетворяет историческую преемственность, могущество и величие нашей страны.

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«Отдавая дань уважения флагу России, мы вспоминаем ее героические страницы, победы и достижения, гордимся ее замечательными людьми, вдохновляемся на созидательный труд и новые свершения», – отметила председатель думы.

Галина Буевич пожелала барнаульцам мира, добра, счастья, благополучия и новых успехов на благо любимой России!