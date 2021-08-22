Прощай летнее тепло: народные приметы на 22 августа

В народе 22 августа прозвали Днём Матвея ненастного или Матфей – змеесос коров. В старину верили, что в этот день змеи могут нападать на домашний скот.

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Традиции и обычаи дня

Обычно 22 августа за окном была ненастная погода, шёл дождь и дул сильный ветер. Дни в это время становятся короче, ночи – длиннее. Воздух постепенно остывает. Даже в южных областях чувствуется приближение осени. Считалось, что с этой даты заканчивается летнее тепло, отчего и прозвали Матвея в народе ненастным.

Хозяйки на рассвете в этот день на улицу выносили кувшин с молоком и оставляли его там до того времени, пока исчезнет утренняя роса. Верили, что после этого коровы будут лучше доиться.

В день памяти Матвея зажиточные крестьяне и купцы начинали готовиться к ярмаркам. В народе верили, что святой остужает суету и торопливость, которые только вредят при заключении сделок, и даёт напутствие в торговле.

Существуют и определенные запреты для этого дня. 22 августа нельзя:

Носить металлические украшения. Пить снадобье из трав. По поверью, в этот день они источают яд и могут нанести сильный вред здоровью. Потирать руку об руку, иначе на некоторое время лишитесь прибыли. Смотреть на луну, в противном случае будет сильно болеть голова.

Приметы и поверья

Ранний иней – к хорошему урожаю в следующем году.

Сурки свистят громко – первая половина осени будет теплой.

Ночь ясная, а росы утром не видно – к дождю.

Дождь в этот день предвещает ненастье до конца лета.

Если молодой месяц хорошо на небе виден, то до конца августа будет жарко.

Если на Матвея непогода, то следующий год будет неурожайным.

Сильный ветер с юга сулит снежную зиму.

Овёс поспел – к хорошему урожаю орехов.

Сильный ветер – зима будет холодной.

Спокойная и тихая погода – к теплой осени и поздней зиме.

Обильная роса – к теплому и солнечному дню.

Крутые вихри – к крутой зиме.