Сегодня вступил в силу закон об отмене обязательного техосмотра для получения ОСАГО

С 22 августа водители могут купить полис ОСАГО без диагностической карты.

Фото: canva.com

2 июля Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Теперь для получения полиса ОСАГО водителям не понадобится предоставлять диагностические карты и подтверждать прохождение техосмотра. Изменения в соответствующие нормативные акты Банка России начнут действовать с 29 августа. Приобрести полис без проведения техосмотра владельцы автомобилей смогут только с этого дня.

По оценкам экспертов Банка России, такие нововведения позволят упростить процесс заключения договора обязательного автострахования. Кроме этого, они будут способствовать повышению доступности ОСАГО.

Ранее обязательное страхование автогражданской ответственности осуществлялось только при условии проведения государственного техосмотра.



«Автовладельцы теперь также смогут дистанционно расторгнуть или изменить договор ОСАГО, в том числе с возвратом части страховой премии. Это предусмотрено новым порядком информационного обмена в ОСАГО. В числе других важных нововведений – снятие запрета на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения», — отмечает регулятор.

Напомним, техосмотр всё же остается обязательным. С 1 марта 2022 года за отсутствие техосмотра водители обязаны будут заплатить штраф в размере 2 тысячи рублей. Проверять наличие документа планируется с помощью специальных дорожных камер, а сам штраф выписывать один раз в сутки.





