Сладкая жизнь: Роспотребназор напомнил о преимуществах мёда

Мёд содержит в себе множество полезных веществ, биологически активных растительных соединений и антиоксиданты. О пользе мёда рассказывает ведомство.

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Мёд — это источник природной энергии

Мёд содержит натуральные сахара, минералы, витамины, пыльцу и белок. Неудивительно, что мёд называют «идеальным горючим топливом». Он является источником энергии, что делает его идеальным для спортсменов в качестве источника энергии до и после тренировки.

Мёд богат антиоксидантами

Качественный мёд содержит большое количество антиоксидантов. К ним относятся ферменты и соединения, такие как флавоноиды и органические кислоты. Антиоксиданты способствуют уменьшению риска сердечных приступов, инсультов и некоторых видов рака. Они также могут способствовать поддержанию зрения. Употребление мёда может привести к умеренному снижению артериального давления.

Кроме того, мёд положительно влияет на уровень холестерина, уменьшает болевые ощущения при язве желудка и других желудочно-кишечных расстройствах, оказывает антибактериальный, противогрибковый эффект, уменьшает раздражение горла при кашле.

Мёд – это пробиотик.

В состав мёда входят до шести видов лактобацилл и четыре вида бифидобактерий.

Мёд укрепляет иммунную систему.

Мёд стимулирует производство иммунных клеток.

Употребление мёда способствует здоровому управлению весом.

Исследования показали, что замена сахара мёдом может фактически помочь предотвратить увеличение веса, а также снизить уровень сахара в крови. Результаты также показывают, что по сравнению с сахаром мёд может снизить уровень триглицеридов в сыворотке.

Еще одно исследование показало, что свежий мёд может активировать гормоны, которые подавляют аппетит.

О вреде мёда

Важно помнить, что мёд – это тоже сахар, поэтому он очень калорийный и им не стоит увлекаться людям с повышенной массой тела и больным сахарным диабетом. Употребление мёда в больших количествах способствует ожирению, ведет к сахарному диабету и другим нарушениям, связанным с большой выработкой инсулина.

Избыточное потребление мёда может вызвать сильную боль в животе.

Употребление мёда может вызвать аллергические реакции, и даже анафилактический шок, особенно ситуация может ухудшиться у людей, страдающих аллергией на пыльцу.

Мёд снижает уровень артериального давления, а это опасно для гипотоников.

Можно ли давать мёд детям?

Мёд не имеет рекомендуется давать детям до 1 года. Детям постарше рекомендуют давать мёд с тёплым молоком (одна столовая ложка на стакан молока), добавлять его в творог, кашу и другую пищу.

Сколько времени можно хранить мёд?

В соответствии с требованиями “ГОСТ Р 54644-2011 рекомендуемый срок хранения натурального мёда в плотно закупоренных ёмкостях, бочках и другой транспортной таре – 1 год от даты проведения экспертизы. Срок хранения натурального мёда в герметичной таре – 2 года от даты упаковывания. Температура хранения мёда не выше 20 °C.

Как хранить мёд?

Натуральный мёд хранят в помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей. Не допускается хранение вместе с ядовитыми, пылящими продуктами и продуктами, которые могут придать меду не свойственный ему запах.

При покупке мёда какая информация должна быть на упаковке?

Каждую партию натурального мёда, поступающую с пасеки для реализации населению или промышленной переработки, сопровождают ветеринарным свидетельством, подтверждающим соответствие условиям производства продукции. На корпус или крышку потребительской тары наклеивают этикетку со следующей информацией:

– наименования изготовителя, его юридического адреса и (при несовпадении с юридическим адресом) адреса производства;

– наименования продукта;

– вида мёда (падевый, цветочный или смешанный);

– года сбора;

– даты упаковывания;

– массы брутто и нетто;

– количества единиц продукции в транспортной таре;

– обозначения стандарта.

В каком виде лучше всего принимать мед?

Большинство специалистов рекомендуют принимать мёд в виде водных растворов (одна столовая ложка мёда на стакан воды комнатной температуры). Однако здоровыми людьми мёд чаще употребляется в пищу в чистом виде. При приеме мёда с лечебными целями лучше всего проконсультироваться с врачом.

Иногда при долгом хранении мёда на поверхности образуется рыхлый слой, светлее, чем мед, как будто сахар-песок. Что это такое и почему происходит?

Этот поверхностный слой, менее сладкий на вкус и более светлый, чем мёд, представляет собой кристаллы глюкозы, не покрытые межкристальной жидкостью. Такое явление характерно для зрелого мёда с повышенным содержанием глюкозы и низкой массовой долей воды. Если мёд перемешать и в дальнейшем хранить при более высокой температуре, дефект полностью устраняется.

Какого цвета бывает мёд?

У каждого сорта мёда своя окраска: у цветочного —светло-желтая, у липового — янтарная, у гречишного — коричневая. Возможны различные оттенки цвета мёда, но натуральный мёд всегда прозрачен, пока он не закристаллизуется. Внимательно присмотритесь к продукту. Если вы заметили мутность или осадок, то от покупки лучше отказаться.

Где покупать мёд?

Покупать мёд рекомендуется у производителей или в организациях торговли, при этом при покупке потребитель вправе ознакомиться с документами, подтверждающими качество и безопасность продукции (ветеринарное свидетельство или декларация о соответствии).