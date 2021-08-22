Соцсети: в Барнауле ночью сбили пешехода

ДТП произошло в 01:10 на пересечении проспекта Строителей и улицы Челюскинцев. Молодой человек 21 года на «Хонде Аккорд», двигаясь от проспекта Красноармейского в сторону Павловского тракта, наехал на мужчину, 1981 года рождения. Со слов водителя, пешеход переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора.

Фото: telegram-канал «Инцидент Барнаул»

В результате травм пешеход скончался на месте ДТП. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, сообщает telegram-канал «Инцидент Барнаул».

Будьте осторожны и бдительны на дорогах! Переходите дорогу только в специально отведённых местах и на разрешающий знак светофора. Ваша безопасность зависит от Вас самих.