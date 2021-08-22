Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем Государственного флага России

Глава города отметил, что наравне с гербом и гимном флаг является символом государственности, олицетворяет независимость и могущество нашей Родины.

Он также подчеркнул, что триколор символичен при проведении всех значимых событий страны. Россиян он вдохновляет на новые трудовые свершения, спортивные победы, научные открытия и достижения во всех сферах нашей жизни.

«Российский Триколор хранит память о воинской и трудовой славе многих поколений россиян. Он объединяет наш многонациональный народ в стремлении сделать нашу страну лучше и сильнее.

Пусть атмосфера этого праздничного дня придаст сил и уверенности в счастливом и мирном будущем. Желаю вам, дорогие друзья, здоровья, счастья, мира и благополучия, успехов во всех добрых начинаниях», — пожелала барнаульцам Вячеслав Франк.

