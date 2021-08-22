За три дня в Барнауле появится 59 новых «зебр»

В Барнауле продолжаются работы по нанесению дорожной разметки.

Фото: barnaul.org

В первую очередь обновляют дорожную разметку у общеобразовательных организаций. На территории 23 школ она уже нанесена. На данный момент работы выполняются ещё на 15 объектах.



Новые «зебры» уже появились возле школ в поселках Центральный, Бельмесево, Новомихайловка, Лесной, в селах Лебяжье и Гоньба, а также возле школ, расположенных в различных микрорайонах города. Также разметку из термопластика нанесут на основных нерегулируемых пешеходных переходах.

Всего до 25 августа текущего года новая дорожная разметка появится на 59 пешеходных переходах, имеющих выход на проезжую часть, сообщается на официальном сайте города Барнаула.



Также выполняются работы по нанесению разметки на дорогах общего пользования.

«Стоит отметить, что в этом году увеличилась площадь дорог, на которых разметку будут наносить термопластиком. Применение этого материала позволит обеспечить наличие разметки на улично-дорожной сети в зимний и весенние периоды 2022 года, так как технология значительно увеличивает срок службы покрытия дороги», — говорится в сообщении.



Всего до конца октября на дорогах Барнаула будет нанесено порядка 13 тысяч кв.м. дорожной разметки из термопластичных материалов.

Отметим, что в настоящее время продольную разметку из термопластичных материалов нанесли по Змеиногорскому тракту от Аванесова до Горнолыжной, на ул. Малахова.





