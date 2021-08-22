Защитите своих родителей от кибермошенников

Практически каждую неделю поступают сообщения о мошеннических действиях кибернегодяев. Всё чаще их жертвами становятся пожилые люди. Они доверчиво слушают звонящих им незнакомцев в полной уверенности, что те стремятся помочь, и переводят им свои последние накопления.

Фото: canva.com

Экспертами установлено, что в первом квартале 2021 года ущерб от действий кибермошенников составил почти 2,9 миллиарда рублей.

Кибермошенничество — один из самых распространённых видов киберпреступлений, целью которого является причинение материального или иного ущерба путём хищения личной информации пользователя (номера банковских счетов, паспортные данные, коды, пароли и др.).

Одним из самых распространённых среди телефонных преступников является так называемый «метод социальной инженерии», когда злоумышленники в разговоре по телефону стремятся обманным путём выведать секретные данные.

Мошенники очень хорошо манипулируют, используя «болевые точки» своей целевой аудитории, играют на страхах и комплексах людей. Чаще всего попадаются на их уловки самые незащищённые — пожилые люди, наши с вами родители, бабушки и дедушки. В связи с этим «Вечерний Барнаул» подготовил памятку для взрослых детей, которые должны объяснить пожилым родителям важные правила защиты от кибернегодяев.

Какие схемы мошенники применяют для людей пожилого возраста

«Оператор» звонит, сообщает о проблемах со счётом и предлагает отправить SMS на определённый номер.

Звонит молодой человек и объясняет, что случайно положил деньги на его счёт. Настойчиво, но вежливо мошенник уговаривает перевести ему такую же сумму.

Пожилому человеку поступает звонок с незнакомого номера, он из любопытства перезванивает. Соединение оказывается платным.

Абоненту сообщают, что он выиграл приз, но чтобы его забрать, необходимо что-то оплатить.

Мошенник, представляясь родственником, сообщает, что задержан сотрудниками полиции за совершение преступления, и просит перевести деньги, чтобы избежать уголовной ответственности.

Итак, самые главные правила:

1. Проговорите несколько раз все схемы мошенничества

Возможно, некоторые вещи кажутся вам очевидными, ведь вы ежедневно читаете в интернете десяток статей о людях, обманутых по телефону. Но ваши родители не настолько часто заглядывают в гаджет. Поэтому терпеливо объясните, как действуют мошенники и на что рассчитывают.

2. Повторяйте сказанное снова и снова

Известно, что для закрепления новой привычки нужно примерно 9 месяцев. Однако пожилому человеку, у которого, возможно, ослаблены память и интеллектуальные возможности, повторять придётся гораздо дольше. Зато вы убережёте родного человека и себя от моральных потрясений и потери денег.

3. Общайтесь чаще

Будьте в курсе всех дел пожилых родителей. Больше рассказывайте о событиях своей жизни и слушайте их рассказы. Банально, но всё же напомним о налаженных коммуникациях. Доверие — залог, что родной человек не доверится незнакомцу только потому, что ему хочется общения.

Из жизни. Известен случай, когда женщина не купилась на уловки мошенников потому, что в сообщении было написано: «Мамочка, пришли, пожалуйста, денег». Она пояснила, что её дочь написала бы: «Маман, вышли бабосов, пож». Частое общение привело к тому, что мать точно знала, как пишут сообщения члены её семьи.

Фото: canva.com

4. Попросите не переводить никому деньги до беседы с вами

Объясните, что это не связано с недоверием. Просто вы беспокоитесь и не хотите, чтобы близкие люди стали жертвами мошенников, действуя на эмоциях.

5. Запретите говорить личные данные и информацию из СМС

Запретите, именно запретите сообщать личные данные и любые цифры из сообщений. Сгущайте краски, отвечайте на миллион вопросов, но ваша цель — любой ценой донести, что несколько цифр из СМС могут оставить без денег.

6. Добейтесь, чтобы при обращениях посторонних людей звонок вам вошёл в привычку

Объясните пожилым родителям, чтобы всегда прерывали разговор с незнакомцами на несколько минут и перезванивали вам.

7. Составьте список лиц, с кем можно связаться в том случае, если родители не дозвонятся до вас

Работа, дорога, разрядился телефон — ситуации бывают разные. По законам подлого жанра именно в этот момент близкие люди могут нуждаться в вас. Составьте список, предварительно договорившись с со знакомыми, кому могут позвонить ваши родители. Путь он всегда будет на видном месте в доме родителей.

8. Расскажите о процессе блокировки карты

Объясните, что мошенники часто сообщают именно о блокировке карты. Скажите, что деньги не растворятся в воздухе, их можно будет забрать со счёта. Расскажите, что, если карту действительно заблокировали, как написано в СМС, то звонить в банк можно, но только по номеру, который указан на сайте или на самой карте. Цифры в сообщении лучше проигнорировать. Напомните, что первым делом надо позвонить вам или людям из списка (смотри п. 7).

9. Предостерегите от «выгодных» покупок по телефону

Лжепродавцы разговаривают с жертвой так, будто облагодетельствовали её предложением «страшно нужного» товара. Разрушайте эту иллюзию на корню.

Объясните также, что им не будет звонить врач, если вдруг найдёт лекарство от всех болезней. Сюда же можно отнести выигрыши. Напомните о бесплатном сыре — по этому вопросу ничего не изменилось.

10. Предупредите об опасности ввода кодов

То, что ясно вам и без объяснений, для пожилых людей это абсолютная неясность. Напомните родителям, что за вводом кода или отправкой сообщения на короткий номер часто следует снятие крупной суммы денег.

С пожилыми родителями иногда бывает сложно разговаривать. Поэтому дополнительно для наших читателей и подписчиков мы подготовили так называемую шпаргалку ответов.

Фото: canva.com

Что сказать пожилым людям, если…

1. Бабушка сообщила: «Пришло письмо из моего банка, просят PIN-код. Мой счёт взломали».

«С твоим счётом всё нормально. Не говори PIN-код никому, и всё будет в порядке».

2. Дед «обрадовал»: «Я выиграл в лотерею! Пришло СМС со ссылкой, хотя я даже билет не покупал!»

«Не переходи по ссылке из сообщения — это могут быть мошенники».

3. Мама звонит: «В Facebook написал полковник из США. Просит денег на операцию внучке».

«Мам, полковника не существует. Это фейк для выманивания денег».

4. Подруга в соцсети просит в долг 5 000 на карту. Она же вернёт?

«Лучше не переводить деньги на карту — это могут быть мошенники. Они могли взломать страницу. Позвони подруге сама, уточни или предложи встретиться лично».

К сожалению, часто в том, что пожилые люди становятся жертвами интернет-мошенников, виноваты мы — их дети и внуки. Не получая от нас должного внимания, они пытаются решить все возникающие проблемы самостоятельно и лишний раз никого не беспокоить. Безусловно, бывают и крайне самостоятельные родители. Таким объяснить все последствия уловок кибернегодяев ещё сложнее. Они сами стараются найти выход из ситуации, в которой оказались. Уделяйте больше времени и внимания близким вам пожилым людям. Позвоните родным. Спросите о самочувствии вашу одинокую пожилую соседку. Станьте для своих близких тем человеком, к которому они всегда могут обратиться за помощью. Ведь каждому человеку, а тем более пожилому, необходима уверенность в том, что, обратившись к вам, он получит не упреки и насмешки, а помощь и поддержку.