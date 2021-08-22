«Звезду» потушили. «Динамо» одержало важную домашнюю победу

В очередном матче первенства ФНЛ-2 «Динамо-Барнаул» на своем поле уверенно победило пермскую «Звезду» – 3:1.

Фото: Ярослав Махначёв.

Матч начался для «Динамо» не слишком удачно, уже на десятой минуте пермяки получили право на пенальти. Но вратарь хозяев Богдан Карюкин в очередной раз блеснул мастерством, отразив одиннадцатиметровый. Тем не менее, через пять минут «Звезда» все-таки открыла счет, нападающий Илья Карпук замкнул верховую подачу.

Через три минут «Динамо» сравняло счет, на этот раз головой блестяще сыграл форвард бело-голубых Антон Кобялко. Еще через десять минут барнаульцы вышли вперед, на сей раз точный удар головой нанес Владимир Завьялов. Во втором тайме еще один гол забил Кобялко, замкнувший передачу от лицевой линии Михаила Осипова.

Следующие матчи первенства ФНЛ-2 «Динамо» проведет на выезде: 2 сентября против «Челябинска», 5 сентября против «Урала-2» из Екатеринбурга. А 25 августа барнаульцы сыграют матч Кубка России против команды ФНЛ-1 «Факел» (Воронеж). Но еще точно не определено, где именно пройдет встреча – в Барнауле или в другом городе.